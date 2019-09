Young Life English Camp (Příměstský tábor s angličtinou)

Je tu již druhý ročník Young Life English Campu v Turnově.

16.- 20. července 2018 se můžeš těšit na hodiny zábavné a konverzační angličtiny s rodilými mluvčími z USA.

Zažiješ velkou kempovou hru, různé workshopy, tvořivé a kreativní dílny, sporty (softball, frisbee, fotbal, volejbal), outdoor a spoustu dalších dobrodružství.

Všechno tohle pro tebe připravila skvělá a zkušená parta vedoucích z Young Life Turnov a The Bouda.

Na kempu nebude chybět ani odpolední Klub plný hudby, scének, her, zábavy, překvapení, ale i zamyšlení nad životem z pohledu křesťanských hodnot (odpuštění, pomoc bližnímu, týmovost, odvaha jít proti proudu, budování přátelství atd.).

Přijď si zlepšit angličtinu, užít si týden nabitý skvělými zážitky a poznat kupu nových kamarádů.

Moc se na tebe těšíme!

Kemp se bude konat v prostorách Základní školy 28.října ("dívčajda"), Turnov.

Každý den od 8 do 16.30h.

Oběd, 2 svačiny a pitný režim zajištěn.

Cena: 2000,- Kč (Pro všechny, kdo se přihlásí do 30.4.2018, cena 1500,- Kč)

Cena zahrnuje jídlo, materiálové vybavení pro workshopy, sporty a výuku angličtiny.

Zájemci prosím pište na ylturnov@gmail.com, pošleme vám přihlášku :-)