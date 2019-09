Další příběhy, nové osudy, nesmrtelné písně – tak by se dalo stručně charakterizovat dlouho očekávané pokračování hudebně dramatického pořadu Z muzikálu do muzikálu II, které opět připravil pro své publikum pěvecký sbor SDS z Lomnice nad Popelkou.

Po úspěšné první řadě muzikálů, kde zazněly skladby z muzikálů Miss Saigon, Evita, Jesus Christ Superstar a Pomáda, přichází sbor s novými písněmi a ukázkami z dalších slavných světových muzikálů. Tentokrát to budou Les Miserables (Bídníci), zachycující události francouzské revoluce, americký muzikál Hair (Vlasy), který je sugestivní výzvou skupiny mladých hippies k míru a lásce (známá je především filmová verze režiséra Miloše Formana) , a do třetice autorský muzikál Dancing Queen, ve kterém zazní nejznámější písně skupiny ABBA. Hluboký zážitek z představení je umocněn projekcí, světelnými efekty firmy Bukovinský, výpravnou scénou a velkým množstvím kostýmů.

120,- / 90,- Kč