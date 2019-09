Základní principy jógy a hluboký stabilizační systém

Jsme dvě kamarádky, já učím jogu a Jana je skvělá fyzioterapeutka.

Učím jogu jinak než je současný moderní, komerční standart, snažím se dodržovat tradiční principy, které studuji u svého indického učitele Ajaye Bobade a část toho bych Vám chtěla předat na tomto semináři.

Chci vám ukázat, jak přemýšlet nad pohybem skrze základní jogové principy, které Vám pomohou získat lepší pohybové návyky, které využijete v běžném životě.

No a protože zdravé funkční tělo je i o svalech, přizvala jsem ke spolupráci Janu, která se věnuje fyzioterapii a přistupuje k tělu velmi komplexně, hledá příčinu bolesti v těle, vidí souvislosti a s tím potom dále pracuje.

Vysvětlí vám, jak funguje hluboký stabilizační systém, který pomáhá držet hlavu, páteř, klouby a pánev ve správném položení vůči sobě. Naučí vás cviky na doma a já vám dám typy na to, jak doma cvičit, abyste si neubližovali.

Víte, že třeba špatně udělaným záklonem si záda spíš ničíte?

Takže, pokud chcete udělat něco pro svoje tělo, pro spokojenost v těle bez bolesti, přijďte na seminář, kde budeme mluvit i cvičit a kde se na ten pohyb zkusíme podívat víc do hloubky.

Věnujeme tomu jednu celou sobotu, myslíme si, že ideální maximální počet účastníků je 12 osob, abychom se vám mohli dostatečně věnovat při cvičení.

Cena je 1200 Kč za osobu.

Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář (dole na stránce)

https://www.majdajoga.cz/kurzy-a-seminare/poradame/

Rezervace je platná po zaplacení zálohy ve výši 500Kč (záloha je nevratná) na účet u Fio banky č.ú. 2901502146/2010, kde jako variabilní symbol uveďte vaše tel.číslo. Děkujeme.

Dotazy na tel. 737 291 505 (Magdaléna Halamová) nebo email majda.halamova@gmail.com