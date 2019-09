Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let ve známých českých orchestrech. Pod vedením Josefa Žemličky vznikl velmi zajímavý projekt, který nabízí klasický i moderní repertoár saxofonového kvarteta.

Díky jedinečnému hudebnímu aranžmá je vystoupení tohoto souboru vhodné pro nejrůznější společenské události - V.I.P. akce, vernisáže, zahradní párty, zámecké slavnosti, je nepostradatelným hudebním doplňkem na rautech a firemních večírcích.

Nechte se přenést do dob J. S. Bacha nebo W. A. Mozarta. Pojďte si připomenout slavné písně G. Gershwina, J. Ježka, a to v podání jednoho z nejkrásnějších a nejlíbivějších hudebních nástrojů jakým je saxofon. Během jednoho večera se můžete setkat i s R. Straussem, nebo L. v. Beethovenem. Umožníme Vám vychutnat si melodie mistrů klasiky, ale také písně z nejslavnějších muzikálů.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a využijte na Vašich akcích Zámecké saxofonové kvarteto. Bude nám ctí a potěšením být s Vámi