S talentem na melodie, mísením moderního zvuku, současné elektroniky a písničkářské poetiky jsou ikonou novátorství a hledačství na české alternativní scéně.

Od hraní na ulici se talentem a pílí vypracovali na její pomyslný vrchol. Vzhledem ke stylové otevřenosti a instrumentální zralosti je v jejich nezaměnitelné hudbě slyšet akordeon i beatbox, flétna i experimenty s looperem. Kolektivně utvářená akusticko-elektronická hudba s mnohovrstevnatými texty se tak chvílemi ponořuje i do muzikantských krajin taneční hudby a ambientu. Jejich osobitý projev na pódiu je stejný jako jejich muzika: autentický, hutný, energický a hypnotický. Bez kalkulu, kompromisů a velkého labelu za zády sklízejí jejich desky ceny a nominace. Kromě vyprodaných klubů a hraní na velkých festivalech na hlavních podiích v hlavních časech jsou například majiteli ceny Anděl 2012 za Objev roku. V roce 2017 natočili Zrní ve Španělsku album JISKŘÍCÍ, které vydali opět ve vlastním nákladu. Deska vznikla pod producentským dohledem Ondřeje Ježka a elektronického experimentátora Jonatána Pastirčáka alias Pjoniho (SR). Páté řadové album vyšlo loni v březnu. Zrní pokřtili Jiskřící v říjnu 2017 ve vyprodaném Foru Karlín, jednalo se o jejich doposud největší samostatný koncert. Tématem posledního alba je zážitek krize. Krize plynoucí ze ztráty, zbourání dosavadních struktur, jistot a pevných bodů. Ale také krize jako dar a možnost, uvidět sebe i svět kolem novým pohledem. Je to album o tom, že všechno ztratit, zároveň umožňuje zahlédnout kouzelnou fantastickou přítomnost. Motorem Zrní je neustálá touha lépe a přesněji zachytit a předat pocity ze světa a Jiskřící pro ně v tomto znamená opět posun.Zrní je hra. Zrní je pohyb. Složení kapely Jan Unger / zpěv, kytara, flétna Jan Juklík / kytara, zpěv Jan Fišer / housle, zpěv Jan Caithaml / baskytara, zpěv Ondřej Slavík / bicí, akordeon, beatbox, zpěv Diskografie 2017 – JISKŘÍCÍ 2015 – Čtyři Honzové a jeden Ondřej v severní části Střeleckého ostrova. Zrní živě akusticky 2014 – Následuj kojota 2012 – Soundtrack ke konci světa 2012 – Kolik váží vaše touha (záznam hudby k tanečnímu představení) 2011 – Hrdina Počítačový hry jde do světa 2009 – Voní.