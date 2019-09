KDY: 19:00

KDE: Klub na Rampě, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 100,-

I cestováním se dá pomáhat a Vaškovy cesty jsou toho důkazem! Aby si nekráčel jen tak, věnoval celou cestu holčičce s mozkovou obrnou - Emičce. Cesta o hranicích mezi státy a lidmi, o příběhu Emičky, o vztahu člověka k přírodě, o krásách naší a slovenské vlasti, o svobodě a dobrotě lidí tam venku. 97 dní na cestě, po hřebenech českých a slovenských hor. Na Šumavě se prokousával závějemi sněhu, v Tatrách ho málem smetla sněhová bouře, v Karpatech procházel mezi medvědy a vlky jednou z posledních evropských divočin a u ukrajinských hranic čelil neustálým pohraničním kontrolám. Uvidíte místa o kterých jste neměli tušení, že v česko-slovenské kotlině existují! Po tomhle promítání se ve vás probudí touha někam vyrazit!

Václav Malinský - 28letý cestovatel, dobrodruh, fotograf. Před časem opustil zaměstnání a začal si plnit své sny. Po čase začal plnit sny druhým a své cesty propojil s dobročinností. V současnosti propadl dálkovým pochodům / trailům. V roce 2016 přešel ČR z východu na západ (800 km) pro chlapce ve vigilním kómatu. Hned poté se stal členem týmu Walk for Help a vyrazil do indických Himálají ve spolupráci s neziskovkou Most ProTibet.. V roce 2017 pěšky obešel celé Československo po hranicích (3600 km) pro holčičku s mozkovou obrnou a získal pro ni téměř 200 tisíc Kč. V roce 2018 jako historicky první Čech zdolal balkánskou cestu Via Dinarica.