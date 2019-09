KDY: 10.9. 10:00

KDE: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

ZA KOLIK: 0,-

Zveme všechny aktivní seniory na dopolední program pořádaný v rámci výstavy Cesta do Indie, a to v úterý 10. září 2019. Součástí programu bude komentovaná prohlídka výstavy od 10 hodin, s kurátorkou Kateřinou Hruškovou. Po ní proběhne tvůrčí dílna, kde si každý účastník může vytvořit cestovatelský náramek pro štěstí. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na program předem objednat u Mileny Zachařové, tel. 483 369 021, email: milena.zacharova@msb-jablonec.cz nejpozději do 6. září 2019.

Výstava Cesta do Indie, kterou lze v muzeu navštívit do 20. října, připomíná jednu z neobyčejných kapitol jablonecké bižuterní produkce a zahraničního obchodu, jehož základem se na dlouhou dobu staly skleněné náramkové kroužky – bangle. Součástí vystavené kolekce jsou i ukázky luxusních ozdob se skleněnými kameny, meditační a náboženské pomůcky nebo upomínkové předměty s vyobrazením božstev a indických osobností.

Partneři akce:

Město Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Společnost Preciosa, Ministerstvo kultury.