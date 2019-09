KDY: 18.9. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 390,-

Díky svému rodinnému zázemí již v útlém věku přišel do kontaktu s nahrávkami takových umělců, jako byli Jimi Hendrix, Alvin Lee, Peter Green a především pro mnohé kytarový bůh Rory Galagher. „To byl pro mě opravdový hrdina. V letech 1987 až 1992 jsem ho viděl na živo celkem jednadvacetkrát.“ Není proto divu, že s repertoárem tohoto kytaristy jsou spojeny Julianovy první hudební krůčky. Postupem času se však play list jeho koncertu změnil natolik, že převzatou skladbu uslyšíte zcela výjimečně.

Současný repertoár je hodně pestrý. Najdeme v něm blues, boogie, shufle, hard rock… zkrátka od všeho něco. První album „Where Will It End?“ vyšlo již v roce 1996. Otázka v jeho názvu zůstává dosud nezodpovězena. Zatím poslední album „Stand Your Ground“, které Julian vydal v dubnu tohoto roku, je asi nejambicióznější. Je v pořadí již šestnácté a zastihlo kapelu ve skvělé formě. Bylo nahráno analogově, jak se sluší a patří na hudbu 70. let.

Blues a klasický rock ve správném rytmu, tvrdý zvuk Hammondových varhan, pulsující basové linky zanechávají na posluchače hluboký dojem. Na nadcházejícím podzimním turné Julian pokusí diváky přesvědčit, že opravdu patří mezi muzikanty první ligy. Při tom mu budou sekundovat Fotis Anagnostou na basu, Lars-Erik van Elzakker na bicí a Roland Bakker (bývalý člen metalových Vengeance) na klávesy. Nenechte si ho ujít.