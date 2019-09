KDY: 19.9. 17:00

KDE: Městská knihovna, Dolní náměstí 1

ZA KOLIK: 300,-

Co když se opravdu dají použít tak, aby Vám přinesly pozitivní změny, o které se již možná dlouho snažíte? Nevěříte? Přijďte a naučte se to!

Seminář je 2,5 hodiny dlouhý, vstupné je 300 Kč

- začneme krátkým povídáním o záludnostech naší mysli, o stresu, psychosomatice, jak se to vlastně dělá - žít tady a teď…

- naučíte se krok za krokem základy metody editace

- odnesete si podklady, které vám umožní metodu samostatně používat vždy, když budete potřebovat

Co Vám přinese používání metody editace:

- odhalíte skrytý potenciál stresu, o kterém jste dosud nevěděli

- zvládnete zcela novým způsobem pracovat s tím, co se vám nedaří nebo vás stresuje. Přestanete s tím bojovat nebo to zvládat - začnete to správně používat, abyste konečně dosáhli změny k lepšímu

- zažijete úlevu a vytvoříte prostor pro žádoucí změny ve svém životě

Rezervujte si své místo na http://eddition.cz/prihlasovaci-formular/