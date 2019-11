KDY: 21.11. 19:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 130,-

Anna Hanuš Kuchařová je architektka a slacklinerka (provazochodkyně). Chodí ve výškách po dva a půl centimetru širokém popruhu. Procházela se na 3 kontinentech, v poušti, nad ledovcem i nad mořem. V Yosemitech chodila bez mála kilometr nad zemí. V Utahu překonala lajnu dlouhou půl kilometr. Jako první člověk na světě strávila na highline 24 hodin. Ze slackline se pro ní postupně stala obživa a cesta, jak prozkoumat svět i sebe. Založila, učí a vystupuje ve Slackline Academy. Momentálně píše knížku.

„Miluji ty chvíle, kdy můj život visí na šňůře. Kdy se přítomnost stává hmatatelná. Kdy záleží na každém pohybu i myšlence.“

Slackline vymysleli Američtí horolezci. Je to trochu jako provazochodectví. Anče s tím začala kvůli klukovi. Ale hned první krok vysoko nad zemí jí učaroval. Přešla Evropský rekord, odešla z práce. Strávila na slackline 24 hodin. Rozmlátila se ve skalách. 2 operace kolene, 2 dlouhé návraty. Ale pauza neuhasila tu jiskru, naopak. Rozdmýchala oheň, který spálil pochyby a ona vyrazila znovu porovnat své malé lidské tělo a svou roztěkanou mysl s prostorem. Na dvouměsíční svatební cestě po USA jí potkala lajna jménem Castleton. Lajna delší a několikrát vyšší než Nuselský most. Napoprvé to na ní bylo moc. Ale vrátila se tam. Víc se dozvíte v emotivním vyprávění téhle drobné odvážné ženy.

Anču bude doprovázet Eva Laxová - záchranářka, lyžařka, slacklinerka, která založila značku na podprsenky Kefin.cz a ty si budete moct prohlídnout nebo koupit po besedě v klubu.