KDY: 1.11. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 250,-/200,-

Ivan Hlas (10. 5. 1954) skladatel, zpěvák, kytarista. Proslavil se především písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu. Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby a autorem řady hitů, z nichž mnohé doslova zlidověly, jako například Malagelo, Karlín, Aranka umí hula hop, Miláčku, vrať se.

Vyrůstal v pražské čtvrti Hanspaulka, líhni proslulých dejvických kapel. Vyučil se knihkupcem a tuto práci nějakou dobu skutečně dělal. Poté vystřídal mnoho dalších zaměstnání, pracoval jako topič, dělník, pošťák, zelinář, kulisák a další. V roce 1968 založil školní skupinu The Mice a v roce 1971 společně s Janem Velebou Žízeň. Později založil a vedl skupiny Navi Papaya, Ivan Hlas a Nahlas. Hrál i s kapelou Yo Yo Band nebo Ondřejem Hejmou. Od roku 2004 vystupuje s excelentními muzikanty - kytaristou Norbim Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. Zatím jejich posledním počinem je CD Krásnej dar (2016).

Jaroslav "Olin" Nejezchleba – violoncello

Narodil se 10. ledna 1960 v Kyjově. Vystudoval hru na violoncello na brněnské Státní konzervatoři. V době studií hrával s cimbálovou muzikou Písečan.V roce 1981 odešel do Prahy, kde nastoupil na post baskytaristy ve skupině Marsyas. Odtud přešel k Vladimíru Mišíkovi do Etc…, kde zůstal 18 let do roku 2003. S Vladimírem Mišíkem v té době hrával ve volném akustickém sdružení Čunderground, s Petrem Kalandrou v jeho Blues Session, a spolupracoval s celou řadou dalších hudebních osobností (namátkou Čechomor, Vlasta Redl, Petr Skoumal, Jan Burian, Michal Prokop, Nerez, Jiří Bílý, Anna K., Radůza, Vlasta Třešňák a další).

V současné době hraje v Triu Ivana Hlase, je frontmanem obnovených Blues Session, své moravské kořeny zúročil ve skupině Njorek a občas hostuje s Etc… Jeho hudební kariéru mapuje výběrové 2CD “25 let v tom…”, které v roce 2008 vydalo Indies Happy Trail. V lednu 2010 vydává label 100PROmotion Olinovo první studiové CD s názvem “Noční lov” a v roce 2018 album “Nečekaná návštěva”.

Norbi Kovács - kytara, zpěv

Narodil se v roce 1968 v Šale na Slovensku, ale v jeho žilách koluje maďarská krev. Do Prahy se přestěhoval v roce 1992 a od té doby hrál s různými kapelami a řadou interpretů, především s písničkářkou Radůzou, Petrem Skoumalem či Máriem Bihárim. V současnosti je členem skupin Ivan Hlas Trio a Lokomotiva. Kromě toho se věnuje i hudbě filmové (například hudba k filmu U mě dobrý). V roce 2013 vydal sólové instrumentální album Takžetak, které vychází z klasických kytaristických forem, jako je ragtime, folk, trocha blues, patrné jsou i stopy gypsy jazzu či flamenka.V roce 2018 si pak nadělil ke svým padesátým narozeninám album “13:31”. Norbi Kovács je nejen fenomenálním kytaristou, ale také výborným fotografem a má za sebou již několik úspěšných výstav