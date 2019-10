KDY: 11.10. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 250,-

Lídr Prago Union, který si nechává říkat Kato aka Def aka Deph působí na hudební scéně již od druhé půlky devadesátých let, kdy šéfoval skupině Chaozz – dodnes nejprodávanější a nejpopulárnější hiphopové kapele v domácí historii.

Kapela Prago Union vzniká někdy v roce 2002 ve složení Kato a DJ Skupla s epizodním působením Dědka na mikrofonu a DJ Büpheho jako druhého koncertního DJe. V roce 2005 vychází první vinyl singl “Gold Chain Mew-Zick II / Verbální atentát” a později i kultovní debutové album HDP – Hrubej domácí produkt. Klasické beaty, jedinečná lyrika, první domácí deska s hosty jako Masta Ace, Planet Asia, EdO G, KutMasta Kurt, Dendemann, skladby co zlidověli jako „Sklep“ prošpikovaný citáty z klasiky českého filmu – Kulový blesk, krásný videoklip na skladbu „Zvyřátka“, oceněný na Golden Awards ve Švýcarsku. To vše se dohromady skládá v jeden z nejuznávanějších počinů CZ hiphopu vůbec.

Mají doma 2 ceny Anděl a kritika je uctívá. Jejich 3 desky se prodávají i v době nářků nad prodejema. Kde se vzali, jak se vzali a jak je tohle všechno vůbec možný? Na těch Prago Union musí něco být.