KDY: 4.10. 19:30

KDE: Kino Junior

ZA KOLIK: 100,-

Lipo.ink společně s Eurocentrum Jablonec n.N. a Kina Jablonec nad Nisou připravili program věnovaný podnikavcům a jejich inspirativním příběhům. Že to bude o naleštěných lakýrkách a nažehlených košilích? Kdepak. Pustit se do byznysu totiž není žádná legrace a vedle úsilí to vyžaduje výdrž, nápad i kreativitu. A je jedno, jestli zrovna organizujete akce, provozujete občerstvení, nebo zachraňujete staré lázně.

Kdo si tedy užije svých 20x20 sekund na pódiu?

Stánek Maliník

Tatrhy

Adela Andela Bursova

Nádech pro lázne

ColorPix

Liberec Film Office

Loktu She

Lipo.ink

Zazpívá Markéta Hey!