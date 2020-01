KDY: 13.1. 19:00

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: od 300,-

Příběh posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje Alice Nellis jen krátký čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala ve Stavovském divadle Audienci u královny.

Iva Janžurová prozrazuje: „Asi je to netrpělivé, toužené, ale i obávané rozhodování mnoha hereček, jak a kdy vyprostit z nádherného scenáře Johna Murrella svoji kreaci, svoji představu o Sarah Bernhardtové. V rozmarném dialogu ze závěru hry říkají si ona a Oscar Wilde: Myslíte, že lidé, kteří budou žít po nás - vlastně už žijí - že ti lidé nové doby pochopí, co jsme byli zač, v co jsme doufali, co jsme chtěli dokázat? Že pochopí to naše radostné sobectví, radostnou nevědomost?”

Chceme se o to pokusit spolu s vámi, našimi diváky. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový velký osud přináší.

Sarah ve spolupráci se svým Pitouem - asistentem, sekretářem, sluhou a kdovícoještě v jedné osobě (tuto roli alternují Kryštof Hádek a Igor Orozovič) - píše své memoáry. “Najala jsem si vás, abyste mi pomáhal,” opakuje Sarah nemotornému, ale oddanému asistentovi a mučí ho i zbožňuje! A úkoly, kterými ho energicky zasypává a které se jeví být často nad jeho síly, jsou zdrojem komediálnosti celého večera.

„Iva Janžurová skvěle ztvárnila smrtelnost jedné celebrity.“

Délka představení: 2 hod. 45 min. i s přestávkou.