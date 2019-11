KDY: 2.11. 18:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 100,-

NTS trio - originální kompozice, výrazný a jedinečný zvuk, enormní části energie, pozitivní provokace s improvizací a něco stylového, alternativního i mimo žánry od svobodného jazzu, neoklasické hudby , alternativní rock doplněný elektronickými analogovými dotyky. Kapelanemá na české hudební scéně obdoby, dráždí hudbou i vizuálně.

NTS trio jsou: Michael Nejtek - keyboards, Petr Tichý - double bass, Štěpán Smetáček - drums. Trio u nás doplní Michal Skořepa, který pár songů zazpívá.

Michal Nejtek je možná největším hudebním chameleonem kapely, cítí se dobře jak v populární hudbě – dlouhodobě spolupracuje se zpěvákem Davidem Kollerem – tak v náročnějších uměleckých uskupeních jako AGON Orchestra či Face of the Bass jazzmana Jaromíra Honzáka.

Aktivita Jablonečáka basisty Petra Tichého se nejčastěji rozprostírá na pomezí jazzu a alternativy, o čemž svědčí např. loňské vydání duetové desky se zpěvačkou Ridinou Ahmedovou.

Démonický dlouhán Štěpán Smetáček je pak nefalšovanou českou rockovou legendou, bubeníkem kapel Arakain, Wanastowi Vjecy nebo třeba Krausberry. Jejich společný projekt NTS, tedy Nejtek–Tichý–Smetáček, jakoby si ukousnul od všeho, co tito muzikanti v hudbě zažili.

http://www.ntstrio.com/

Jungle Rootz je začínající kapela tvořena třemi mladými nadšenci, kteří se seznámili na jablonecké ZUŠ. Žánrově je trio zaměřené na tzv. brasshouse, jenž kombinuje vlivy EDM (elektronické taneční hudby) a jazzové vzdělání hráčů. Tento styl hudby byl definován newyorskou kapelou Too Many Zooz, která se z buskingu v místním metru dostala až k tourování po celém světě. Další vliv na žánr mělo brooklynské uskupení Moon Hooch. Jungle Rootz, v neobvyklém složení trombon (Jan Václavů), barytonsaxofon (Ondřej Hašlar) a bicí (Martin Gorčík), hrají převážně upravené skladby zmíněných kapel, avšak v jejich repertoáru zní i autorské kusy.

Jazztet ZUŠ Jablonec n. N. je školní kapela mladých zapálených muzikantů

objevujících jazzové standardy.

Složení Jazztetu:

alt saxofon - Ondřej Vlášek, příčná flétna - Zuzana Šikolová, pozoun - Vít Sladký

pozoun - Jan Václavů, kytara - Jonáš Turek, tenorsaxofon - Jan Novenko

barytonsaxofon - Ondřej Hašlar, klavír - Anna Kvíčalová, baskytara - Florián Pejcha,bicí - Martin Gorčík, Kryštof Kubín



Vedoucím souboru je Ing. Vladimír Vlášek