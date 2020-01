Tip na středu 15. ledna: Ishorts v Junioru

Tak máme leden. A co teď? Vydáváte se na cestu do nového roku a ještě úplně nevíte, jak vykročit a kam vás zavede? Máte chuť sednou do káry a jet hledat lásku, párty, sex nebo smysl života? Nechte se inspirovat hrdiny a hrdinkami, co se vydávají na cesty v speciálním lednovém programu iShorts plném těch nejlepších road movies.

KDY: 15.1. 17:00

KDE: Kino Junior

ZA KOLIK: 80,- POLEDNE VE DNE (USA)

Režie: Micah Perta | Producenti: Micah Perta, Andrea Roa, Traci Terrill |

Hrají: Olivia Wilde, Jakob Von Eichel, Brian Corrigan |

Rok výroby: 2017 | Délka: 13 min | Hraný film | Narkoleptická Katherine, její flegmatický bratr, vyžilá sousedka co dá každému a obří zavařovačka s kombuchou se v půjčeném autě vydávají na pomoc stárnoucímu tatínkovi. Včera totiž jezdil nahý na motokárách a to je jasný příznak pokročilé senility. Bláznivá rodinná road movie komedie s hollywoodskou star Olivií Wilde v hlavní roli. OSTROV SIRÉN (VENEZUELA/BOLÍVIE)

Režie: Leonel González | Producenti: Yessica Montes, Joe Torres |

Hrají: Marivic González, Valeria Lucia Velásquez |

Rok výroby: 2019 | Délka: 15 min | Hraný film | Dospívající Vivi žije v ospalé rybářské vesničce a moc touží po tom, aby její život připomínal dobrodružné romantické příběhy, které slýchala od matky. Třeba ten o vzdáleném ostrově, kde žijí mořské panny. Dostat se na něj není snadné, ale ona a její kamarádka Vale to určitě dokážou! Poetický snímek o dospívání a síle pomíjivých snů. PŘEDLOUHÁ A OPRUZNÁ CESTA K BABIČCE (USA)

Režie: Felipe Di Poi Tamargo |

Hrají: Ryan Cruise, Katherine Dunham, Blair Johnston |

Rok výroby: 2017 | Délka: 14 min | Animovaný film | Okouzlující animace se zvířátky a zpruzelé pubertální hledání samých sebe se potkává se vtipném, absurdním a hravém dobrodružství o jedné cestě, na které na hlavní hrdinky čeká několik nezapomenutelných setkání. LOVCI (ŠVÝCARSKO)

Režie: Benjamin Bucher | Producent: Christelle Michel |

Rok výroby: 2018 | Délka: 15 min | Dokumentární film | Muž vypouští do temné noci obří pátrací balon… Po klikatících se silnicích jižní Francie se dva muži, vyzbrojení GPS lokátory a mapami, vydávají hledat poklad. Absurdní road movie, která překonává hranice. Lezení na stromy, nebeské exploze a mystická spojení mezi lidmi, které od sebe dělí stovky kilometrů. WHY SO SIRIUS (ČR)

Režie: Karel Šindelář | Producent: FAMO |

Hrají: Martina Šindelářová, Marie Turková, Tomáš Turek, Bohuslav Burda |

Rok výroby: 2018 | Délka: 15 min | Hraný film | Nikde žádná pomoc, žádný signál. Pěšky všude daleko. Dvě vyděšené ženy, z nichž jedna srazila té druhé manžela, spolu budou dříve či později muset řešit situaci, na níž neexistují žádné ověřené postupy. Žádné přirozené vzorce chování. Černá komedie o absurditách lidské interakce. O životě a smrti. O autech, neporozumění a také trochu o LARPu. JEN MY DVA (KANADA/MEXIKO)

Režie: Sandrine Brodeur-Desrosiers | Producent: Johannie Deschambault |

Hrají: Dalia Binzari, Luiza Cocora, Sarianne Cormier |

Rok výroby: 2019 | Délka: 22 min | Hraný film | Osmiletá Eva se nade všechno těší, až jí táta vezme k moři do Mexika. Nevadí jí, že místo letadlem tam pojedou tátovým kamionem, hlavně když budou spolu. Její vysněný výlet se ale mění rychleji, než krajina za okýnkem. Křehký snímek, oceněný Křišťálovým medvědem na Berlinale, s citlivostí zachycuje okamžiky, které dětem mění život a dospělým unikají. Projekce proběhne v originálním znění s anglickými titulky. Celková délka projekce 95 minut. Ve spolupáci s MEZINÁRODNÍM ROAD MOVIE FESTIVALEM.

