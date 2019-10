KDY: 16.10. 19:00

KDE: Městské divadlo Jablonec n.N.

ZA KOLIK: 200,-/180,-

Jan Čmejla uspěl se svými klavírními recitály v polovině března 2019 i za velkou louží. Konkrétně na koncertě pořádaném Czechoslovak Society of Arts and Sciences v Bohemian National Hall v New Yorku a na koncertě v rámci prestižního koncertního cyklu Millennium Stage v Kennedyho centru ve Washingtonu. Věnuje se hře na klavír od svých 6ti let, od osmi se zabývá i hudební skladbou. Své hudební vzdělání získal na ZUŠ Ilji Hurníka a na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy, kde studoval pod vedením prof. Taťány Vejvodové a prof. Lukáše Klánského. Od roku 2018 studuje hru na klavír na Pražské konzervatoři pod vedením prof. Evy Boguniové. Jan má za sebou řadu vítězství v národních a mezinárodních hudebních soutěžích.

Karel Vrtiška studoval hru na klavír rovněž na ZUŠ Ilji Hurníka a dále na Hudební škole hl. města Prahy u prof. J. Tomana. V roce 2010 dokončil úspěšně bakalářské studium na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze u prof. Borise Krajného. Magisterské studium absolvoval na Hochschule für Musik v Norimberku a v roce 2015 dokončil také magisterské studium na AMU v Praze ve třídě prof. Martina Kasíka.

Představil se se samostatným klavírním recitálem na MHF Pražské jaro, v abonentních cyklech České filharmonie, Moravské filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů a na festivalu Bach for All.

Vedle sólové hry se věnuje i hudbě komorní – v roce 2015 vystoupil na Moskevském mezinárodním festivalu komorní hudby Vesna v Rossiji, na Mezinárodním hudebním studentském festivalu v japonském Kyotu a vystoupil na prezentaci tří hlavních pražských uměleckých vysokých škol s názvem "Prague Art Academies: Independent Spirits" v Českém centru v New Yorku. Od sezóny 2016/2017 byl zařazen na Listinu mladých umělců Českého hudebního fondu.

V současné době vedle sólového vystupování působí také na Katedře klavírní spolupráce Hudební a taneční fakulty AMU a na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy.

PROGRAM:

J. Haydn: Sonáta h-moll, Hob. XVI:32;

S. Rachmaninov: Preludium č. 4 a 5 op. 23;

E. Grieg: Peer Gynt Suita č. 1, op. 46 I. Morning Mood, II. Anitra's Dance, III. In the Hall of the Mountain King;

F. Chopin: Ballada F dur č. 2 op. 38;

F. Liszt: Španělská rapsodie;

A. Dvořák: Slovanské tance č, 7, 10, 8;