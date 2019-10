KDY: 23.10. 19:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 150,-/100,-

Deshane je nejnovější projekt norské zpěvačky Ane Bjerkan a českého Dua Deši (Eva Pilnaj Žižkovská - klarinet, sax a Lukáš Pilnaj - didgeridoo, zpěv). Vzniká tak unikátní hudební fúze tkaná ze vzdušných rytmů didgeridoo, architektonicky klenutých melodií klarinetů a saxofonů a krystalicky čistého zpěvu s kořeny norského folklóru. To jsou však pouze hlavní znaky hudby, která na vás čeká na prvním společném albu těchto muzikantů/tria Deshane. Jejich Kopsloin je místo plné fantasie a barev, kde rozhodně neplatí, že tři lidé rovná se tři hudební nástroje nebo tři přístupy k hudbě. Místo, kde se potkává víc než tři světy, kde neplatí kategorie pozemských živlů a kde kreativita nemá žádné hranice. Debutové album nahráli členové tria se svými hosty Koroline D. Gullberg, J. Mugrauerem, J. Thomayerem a hudebním producentem Janem Brambůrkem v Tajnym studiu v Ústí nad Labem. Kopsloin vyšlo ve spolupráci s Yannick South Records a křest proběhl 13. června v Moravském Krasu v rámci festival Didgeridoo v jeskyni.

Bylo nebylo…

…před dvanácti lety podnikl Lukáš Pilnaj, hráč a výrobce didgeridoo, cestu autostopem kolem Skandinávie. Zamiloval se do oblasti Hardnager v jihozápadním Norsku a od té doby zde se svou ženou, saxofonistkou z Dua Deši, tráví každý podzim. Jednou hráli koncert v Oslu, kam nepřišel vůbec nikdo, až na jednu mladou dámu, zpěvačku Ane Bjerkan z poloostrova Inderøy. Pár dní na to měla Ane v rámci semináře na hudební konzervatoři letět do Indie. Cestu však odmítla, a tak dostala za úkol zkusit spolupracovat s úlně jiným druhem hudebníků a v jiném žánru. Ane se tedy rozhodla podniknout cestu do Hardanger fjordu, do srubu Deši. Už v prvních improvizacích se ukázalo, jak se trio intuitivně doplňuje a radostně a lehce tvoří. Proto také Deši o několik měsíců později Ane oslovili s myšlenkou vytvořit společný projekt a brzy vzniklo trio Deshane.