KDY: 4.12. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 390,-

Tentokrát však budeme svědky zcela výjimečné události. Skupina, která se může chlubit několika vítězstvími v různých autorských soutěžích, k nám přiveze repertoár známé legendy amerického jižanského rocku The Allman Brother Band, který s velkým úspěchem předvedla v září v Číně a v říjnu ve Španělsku. Ani diskofilové nepřijdou zkrátka – na trhu už je zbrusu nové album „Leif de Leeuw Band plays The Allman Brothers Band“.

Bratři Allmanové byli již v minulosti pro Leifa velkou inspirací. Je to hodně znát na posledním studiovém albu „Until Better Times“ a na vystoupeních souboru. A tak když The Allman Brothers Band odehráli svůj poslední koncert 28. 10. 2014, řekli si členové Leifova souboru, že by mohli dělat podobnou hudbu. Dalším impulzem k tomuto rozhodnutí bylo úmrtí Gregga Allmana v květnu 2017. Tehdy Leif začal organizovat poctu této americké legendě.

Každý, kdo v poslední době viděl Leifovu partu na pódiu, ví, že se nejedná o tradiční blues band. Sám kapelník o tom říká: „Nikdy jsme se nebáli spojení různých stylů a jejich kombinací s bluesovými prvky. Proto kapely jako The Allman Brothers Band, ale také The Wood Brothers, Vulfpeck nebo Blackberry Smoke mají na naši hudbu tak velký vliv. Mimochodem zvuk Allmanů je vskutku autentický. Obsahuje v sobě jak blues tak jazz, rock, funk ale i country. A taková je i naše hudba. Ve svých improvizacích se snažíme dosáhnout stejného účinku, jako mívalo spontánní muzicírování bratří Allmanů.“



A ti, co viděli Leifa a jeho kolegy v srpnu na Jabloneckých slavnostech piva, již zhruba vědí, co je čeká. Instrumentální smršť podporovaná dvěma regulérními bicími soupravami prošpikovaná fantastickými kytarovými sóly tří kytar. Taková je současná tvář Leif de Leeuw Bandu.