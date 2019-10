KDY: 9.10. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 390,-/350,-

Naturalizovaný Indián z dalekého texaského Austinu s rakouským klasickým hudebním vzděláním předvede směs výbušného rocku a blues.

Ulrich v žádném případě není typický bluesman. Narodil se v rakouském Grazu a po absolvování místní konzervatoře (obor klavír) přesídlil do Vídně, kde pokračoval dál ve svém hudebním vzdělávání na Univerzitě hudby a divadelního umění. Tam také začal hrát na kytaru. Dalším mezníkem v jeho hudebním životě bylo získání stipendia na studium na vysoké hudební škole v Austinu, Texas,U.S.A. (obor jazzová kytara). Když tam tehdy vystoupil z letadla, sotva ho napadlo, že za pár let se z něj stane respektovaný bluesový muzikant. Své první album „Tales From The Kingdom Electric“ vydal v roce 2007. Obsahuje pouze instrumentální kompozice ve stylu jazz-rocku a fusion. Ani náznak toho, co hraje dnes. Podobné to bylo s druhým albem „Lose Yourself“ z roku 2012. O něm se píše jako o „setkání skupin Porcupine Tree a Pink Floyd, které jdou společně na koncert Jeffa Becka“. Na album reflektující dnešní realitu si musíme počkat do roku 2015, kdy vychází první bluesově orientovaná kolekce nahrávek vydaná pod názvem „Dreamchaser“. To už do sebe stačil vstřebat to, co se odehrávalo kolem něj. Začal se zajímat o indiánskou filozofii a svou kapelu pojmenoval Tribe (kmen). V tomto „kmeni“ jsou s ním manželka Sabine hrající na basu, bubeník Joel Duhon, popř. Jason McKenzie (nebo někdo jiný) a všichni fanoušci. Není bez zajímavosti, že výběr těch „nejtvrdších“ nahrávek vydala prestižní firma Grooveyard Records, která Ulrichovu tvorbu charakterizuje jako „tvrdý kytarový rock se soulovým zabarvením stojícím na bluesových základech – něco pro fanoušky kytaristů typu Joe Bonamassa, Eric Clapton, Warren Haynes, Robin Trower, David Gilmour.“ Zatím poslední album vyšlo v loňském roce. Obsahuje syrový záznam pořízený 21. 12. 2017. Ulrich na něm dokazuje, že je oprávněným držitelem několika ocenění (mimo jiné časopisu Down Beat) jako kytarista a koncertní umělec.

Kromě skládání, aranžování a hraní se svým „kmenem“ produkuje nahrávky umělců různých žánrů – od reggae, přes jazz, rock až třeba po vánoční koledy. Podílel se také na hudbě ke dvěma filmům.

Nenechte si návštěvu tohoto výjimečného muzikanta ujít.