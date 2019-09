Body Bag - Křest CD '' Walking Ghost ''

V sobotu 14. září to vypukne! Je to tak, liberecká kapela Body Bag vydává svoje první EP “Walking Ghost”, a kde jinde ho pokřtít, než tam kde to všechno začalo.

Klub Na Rampě. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

KDY: 14.9. 19:00

KDE: Klub na Rampě, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 100,- Kapela Body Bag se po roce vrací na prkna klubu Na Rampě, aby zde pokřtila svoji první desku, která vznikala zhruba rok v domácích podmínkách! Jako support zahrají borci z kapely Roadkill Souls se svou porcí opravdu lákavýho punk-rocku, co Vás zaručeně zvedne ze židle! Další kapelou budou nu-metaláci Dizzplayed, kteří Vás dostanou do varu mohutnou dávkou tvrdejch riffů.

Autor: Redakce