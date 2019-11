KDY: 9.11. 19:00

KDE: Woko klub

ZA KOLIK: 390,-

Tak se to už pomalu blíží, zítra dorazí Bára s kapelou s názvem své desky POĎ SI TOUR 2019 do Jablonce nad Nisou do klubu Woko.



Předprodej vstupenek:

- ŠENK U ZLATÉHO LVA, Komenského 19, Jablonec nad Nisou

- EUROCENTRUM, Jiráskova 9, Jablonec n.N.

Cena: 390,-Kč

Open: 19 hod.

Start: 21 hod.