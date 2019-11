KDY: 1.11. 20:00

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 440/490/245 Kč

Po mimořádném úspěchu podzimního turné 2018 se Jelen rozhodl pro jeho pokračování. Na podzim vyrazí do menších prostor v 17 městech, kde si fanoušci budou moci ještě intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii a osobnější kontakt s kapelou. „Hraní pro několik tisíc lidí je skvělá zkušenost, ale klubové prostředí nám umožní být divákům o něco blíž, což atmoséfu často nakopne do nepopsatelných výšin,“ líčí zpěvák. Spolu s Jelenem a Míšou Tučnou vyrazí na šňůru talentovaná písničkářka Tereza Balonová, která kapelu doprovázela už na loňském turné. V září navíc kapela vydá speciální album, které ponese název Jelen: Dostavník Michala Tučného. “Na začátku našich muzikantských životů jsme si brali plnými hrstmi, Michal Tučný byl pro nás vždy obrovská inspirace. Letos si naplno užijeme to, že můžeme tyto dary oplatit a vrátit zpět. Chystáme album písní Michala Tučného, které jsme vzali do svých rukou a k němu koncertní turné,” vysvětluje skupina.Navíc, jak slibuje kapela, každý koncert bude jiný. Na koncertech zazní také stálice repertoáru skupiny i dlouho nehrané skladby, které si vybrali sami fanoušci.

Speciální host: Míša Tučná

Support: Tereza Balonová