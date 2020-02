KDY: 4.4.2020 20:00

KDE: Home Credit Arena

ZA KOLIK: od 1.190,-

Po pražské Lucerně se 4. dubna představí také v Liberci v Home Credit Areně. A nebude sama. Pořadatelé totiž chystají dvojkoncert s další legendou této hudební éry – Chrisem Normanem, bývalým členem kapely Smokie.

Zatímco Bonnie Tyler vystupuje v České republice poměrně často, před dvěma lety dokonce jako hvězda Benátské v Liberci, Chris Norman naživo je pro českého posluchače mnohem vzácnější „zboží“. O to unikátnější je proto společný dvojkoncert obou legend. V České republice bude jediný. „Náhodou jsme narazili na to, že oba zpěváci budou mít společný koncert letos v létě v Německu. Přišlo nám to velmi zajímavé a pokusili jsme se je oslovit. Jim se to líbilo, a tak jsme se domluvili,“ popsal pořadatel koncertu Pavel Mikez.

Koncert posluchačům nabídne výjimečné spojení dvou nezaměnitelných hlasů. „Každý vystoupí zvlášť se svou kapelou, ale tuším, že posluchačům připraví nějaké překvapení,“ nastínil Mikez.

Nemocné hlasivky

Bonnie Tyler slavila největší úspěchy od konce 70. let. Jednu z nejznámějších písní „It's A Heartache“ převzal do svého repertoáru například Karel Gott pod názvem „Jen se hádej!“. Její šlágry přezpívali do češtiny také Waldemar Matuška, Marie Rottrová nebo Lucie Vondráčková.

Chybělo přitom málo a chraplák vitální blondýnky, která za rok oslaví sedmdesátku, už nikdo nikdy neuslyšel. Zpěvačka totiž onemocněla s hlasivkami. Vypadalo to, že si už nezazpívá, ale nakonec pomohla úspěšná operace.

Před dvěma lety v Liberci předvedla, že jí to zpívá stále skvěle. „V době, kdy si většina jejích mnohem mladších popových kolegyň pomáhá alespoň částečným playbackem, odzpívala celý koncert živě,“ popsala tehdy hudební publicistka Hana Langrová. A nejen to, svou energií a bezprostředností si okamžitě získala liberecké publikum.

Chris Norman by se publiku měl představit v druhé části koncertu. Zazní například jeho slavná „Midnigh Lady“ nebo „Oh Carol“ z jeho éry Smokie. S touto kapelou zpíval letos sedmdesátiletý rodák z Yorkshire do roku 1986. S jejími členy Alanem Silsonem a Terrym Uttleyem se potkal už na základní škole. V roce 1965 společně založili skupinu s názvem Essence, později přejmenovanou na na Smokey a následně Smokie. Ta vystupuje dodnes, dokonce hrála několikrát i v ČR. „Bez Chrise Normana to už ale není ta pravá Smokie,“ poznamenal Pavel Mikez.

Benátská jména tají

Zahraniční hvězdy vystoupí pochopitelně i na Benátské, která se koná 23. až 26. července. O které půjde, nechtěl Mikez ještě prozradit. „Jména už pochopitelně známe, ale definitivně potvrzeno je budeme mít koncem ledna,“ uvedl.

Gatsbyho party

Hvězdy zahraniční provenience vystoupí i necelý týden před Benátskou na Sychrově. Půjde o americký swingový fenomén Postmodern Jukebox, který propojuje současnost s 20. léty minulého století. „Připravte se na nejsenzačnější party dvacátých let našeho věku s Velkým Gatsbym,“ láká frontman Scott Bradlee, kterého uchvátila atmosféra sychrovského parku.

Tam už v minulosti vystoupili pod širým nebem například Kris Kristofferson, Sinead O’Connor nebo Suzanne Vega.