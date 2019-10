KDY: 15.10-17.10.

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 90,-/70,-

Za 17 let své existence se MF outdoorových filmů stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.

Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, kde se běžný "smrtelník" nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině. Festival a tento filmový žánr má také své mimořádné specifikum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, je skutečnost, která se odehrála. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné.

Probíhá s finanční podporou Statutárního města Jablonec n. N.

https://www.outdoorfilms.cz/