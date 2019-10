KDY: 12.10. 20:00

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 350/390/195 Kč

Koncert v rámci podzimního československého turné, kde skupina představí své dlouho očekávané páté řadové album Kráska a zvířený prach.

“Materiál na novou desku jsme sbírali dlouho. Skladby zařazené na album Kráska a zvířený prach reflektují náš hudební i osobnostní vývoj za posledních šest let. A protože je těžiště naší práce v původnosti a řemesle, věřím, že čas hrál v jejich prospěch. Nové skladby jsou křehké i hrubší, s žánry si moc hlavu nelámeme, sem tam si zaexperimentujeme, jejich témata jsou intimní i společenská, aranžmá úsporná i košatá, no, ostatně jako už dvacet let. A vedle písní v češtině se na albu objeví i dvě v angličtině a jedna ve slovenštině,” řekl magazínu iReport k nové desce Dan Bárta a dodal: “Koncert je nejzábavnějším projevem naší práce. Posloucháme se, reagujeme na sebe a hrajeme spolu rádi. Jsem proto rád, že budeme moci představit desku v rámci živého hraní fanouškům hned, jakmile vyjde. Hraní nových věcí je totiž vždycky vzrušující, šňůra k desce funguje jako síto. Musíme každý ten nový kus vždycky znovu najít a přednést, okořenit, zahustit nebo zředit, je to slast i boj, zkrátka pravý muzikantský chlebíček.“

V rámci devatenácti koncertů Zvířený prach tour 2019 vystoupí Dan Bárta s rytmikou, již tvoří přední český kontrabasista a baskytarista Robert Balzar a nový člen Illustratosphere, vyhledávaný studiový hráč, uznávaný slovenský bubeník Martin Valihora, a se zakládajícími členy skupiny, klávesistou Filipem Jelínkem a kytaristou Miroslavem Chyškou.

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou v rámci podzimního Zvířený prach Tour představí páté řadové album. Dotažené kompozice, nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu a preciznost hudebníků vysoce přesahují tuzemský standard populární hudby a oslovují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry.

Cena vstupenek: předprodej v pokladně Eurocentra: předprodej: 350 Kč, v den akce: 390 Kč, studenti a ZTP: 195 Kč.

Vstupenky jsou aktuálně v prodeji v on-line shopu a v pokladně Eurocentra. On-line prodej končí den před začátkem akce