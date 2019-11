KDY: 3.11. 10:00

KDE: Bar Dolfin, Bedřichov 263

ZA KOLIK: +100,-

Již tuto neděli se běží BoBoběh, takže kdo ještě nemá program, tak hurá do Bedřichova. Závěrečný závod trilogie je horský běh, který Vás opět zavede za krásami Jizerských hor. Proběhnete společně jak Vysoký hřeben, oblíbený Kanál, hráz Černé Nisy, dvakrát vyběhnete na Olivetskou horu, seběhnete na severní stranu hor do Ferdinandova a nejtvrdším stoupáním v Jizerkách - Bílým Štolpichem se vrátíte zase zpět. Pokud vyjde počasí a v Jizerkách panuje Babí léto, tak si těch 30 kilometrů opravdu užijete. Trať prověří opravdu každého. A to zejména ve druhé polovině, kdy desítky závodníků vybíhá údolím Bílého Štolpichu na Bílou kuchyni a na Olivetskou horu.

Do tohoto závodu se mohou přihlásit jak Ti, co jsou registrováni pro celou trilogii, tak i Ti, co se chtějí jen proběhnout. Závod je tedy otevřen všem milovníkům běhu a krásné přírody. Navíc od roku 2019 nabízíme trasu BoBoběh buď fit na 10 km pro ty, co by pro ně bylo 30 km moc a také dětský Mini běh na 1 km.

Závodu se může zúčastnit každý, účast není vázána na start v závodu na lyžích nebo kole. Tento závod je originální nejen svou délkou, ale i trasou, která není značena. Trasa je takový krásný výlet po celých Jizerkách, zavede nás ke všem přehradám, hlavním vrcholům i do sklářských osad. Značena není, neboť na každé křižovatce už nějaká ta cedule je a my chceme, aby lidé nejenom sportovali, ale zároveň se kochali krajinou, a tím, že je donutíme sledovat, kde jsou, se učí poznávat celé Jizerky.







Více zde: https://www.boboloppet.com/bobobeh/