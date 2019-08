KDY: celoročně

KDE: Český ráj

Dnešní cyklotrasa je součástí souboru Zlatá stezka Českého ráje. Čeká na vás středně náročná trasa v celkové délce 27 km, která zabere i se zastávkami zhruba 3 hodiny.

Cykloputování začneme v srdci Českého ráje. Město Turnov (50°35´14´´ s. š., 15°9´25´´ v. d.) leží na úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu a jeho historie sahá až do 13. století. Z turnovského náměstí vyrazíme po červené a po proudu řeky Jizery. Na jejím pravém břehu leží zámek Hrubý Rohozec (50°35´52´´ s. š., 15°9´24´´ v. d). Jeho předchůdce, raně gotický hrad, vznikl po roce 1300.

Podobu renesančního zámku získal v době, kdy jej vlastní rod Vartenberků. Následně se v jeho držení vystřídali Albrecht z Valdštejna, rod Des Fours (později Des Fours Walderode). Současnou podobu získal zámek v 19. století. Za zmínku stojí anglický park se vzácnými stromy, sochy světců z 18. a 19. století a romantickou umělou jeskyní nad skalním srázem.

Od zámku vyrazíme vpravo po vedlejší silnici a těsně před nadjezdem přes hlavní silnici č. 10 na Železný Brod odbočíme vlevo, sjedeme k můstku nad železnicí, přejedeme jej a odbočíme vlevo do Dolánek. Další zastávkou je zdejší Dlaskův statek (50°36´11´´ s. š., 15°10´20´´ v. d), který představuje typickou ukázku tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. V současné době se zde nachází stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tematické výstavy. Následuje skalní město Drábovna (50°37´49´´ s. š., 15°10´30´´ v. d.) se zbytkem středověkého hradu a archeologickým nalezištěm z mladší doby kamenné.

Dále se můžeme zastavit na zřícenině hradu Frýdštejn (50°38´54,99´´ s. š., 15°10´7,84´´ v. d.) , jehož přesné založení není známo.

Dominuje mu velká hradní věž a zároveň se jedná o nejlépe zachovanou část hradu.K zpřístupnění zříceniny došlo v 90. letech a aktuálně se opravuje. Od hradu pojedeme po zdejší komunikaci, která nás zavede do Malé Skály. Přejedeme most přes Jizeru a po žluté zamíříme podél železnice do skalního města Chléviště v Besedicích (50°37´39´´ , 15°12´36´´). Zde se můžeme pěšky vydat na průzkum skalního bludiště a kochat se pohledem z vyhlídek.

Následně budeme po červené pokračovat kolem modlitebny a Besedických skal. Odtud vyrazíme přes Koberovy a zříceninu hradu Rotštejn (50°35´39,88´´,15°13´27,16´´) na Kozákov (50°35´38´´, 15°15´48´´), který představuje nejvyšší horu Českého ráje. Na jejím vrcholu najdeme Rigerovu turistickou chatu a od roku 1993 zde stojí i kovová věž sloužící jako rozhledna.