KDY: 9.11. 17:00

KDE: Stadion Střelnice

ZA KOLIK: 160,-

Sparta v ligové tabulce uzavírá takzvanou „skupinu o titul“ na šesté pozici se ziskem 24 bodů. Oba sobotní soupeře tak před vzájemným zápasem dělí tři body. Pražané nemohou být se současným umístěním spokojeni, protože jejich ambice míří k těm nejvyšším příčkám. Jenže na největšího konkurenta a rivala v podobě pražské Slavie ztrácí už propastných sedmnáct bodů, pět pak na plzeňskou Viktorii, která okupuje druhý flek prvoligové tabulky.

Ani letní angažování nového kouče letenských fotbalistů prozatím Spartu nenakoplo do vyšších sfér. Po vyřazení od tureckého Trabzonsporu v Evropské lize přišly porážky i na tuzemské scéně, Spartu mrzely především ztracené zápasy se Slováckem, Mladou Boleslaví, Plzní a především tvrdý direkt v derby 0:3 od Slavie. Fotbalisté v rudých dresech střídali proměnlivé výsledky, po výhře většinou přišla ztráta, jedno jestli po hrubých individuálních chybách, či gólech ze závěru zápasů. Sparta se sama dostávala pod tlak. „Nejvíc nás trápí zranění, nemáme osu mužstva, což je strašně důležitá věc. Na tabulku se nám nedívá dobře, ale v práci trenéra Jílka věříme. Týmu by pomohla série výsledků,“ konstatoval v půlce října sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Letenští od té doby jako by vyslyšeli jeho slova, sice v závěru ztratili skoro vyhrané utkání v Teplicích, ale pak nastartovali spolu s pohárem sérii tří vítězných zápasů, v kterých vstřelili devět branek aniž by inkasovali. Zvládli tak s přehledem postoupit před České Budějovice do jarní části MOL Cupu a v lize získali šest bodů za výhry nad Bohemians 4:0 a v Opavě 1:0. „Potkávali jsme teď soupeře, kteří jsou tabulkově v nižších patrech soutěže. Ale cítíme, že naše výkonnost se zvedá, zápas v Jablonci nám nastaví zrcadlo,“ je si vědom letenský kouč Václav Jílek. Tomu bude na Střelnici chybět vykartovaný nejproduktivnější záložník týmu Guélor Kanga. „Určitě to bude zásah, protože trojice záložníků už byla ustálená. Na druhou stranu i v zápase v Budějovicích i v Opavě jsme dali na závěr Krejčího a střed vypadal velmi dobře. K dispozici už máme také Mandjecka, takže věřím, že si s absencí Kangy poradíme,“ prozrazuje kouč Pražanů.

Do druhé poloviny základní části FORTUNA:LIGY vstoupí jablonečtí fotbalisté ze třetího místa ligové tabulky. Jenže ani náš tým nebude v kompletním složení, kromě dlouhodobě zraněných bude kouči scházet i spolehlivý stoper Plechatý, který v Jablonci hostuje právě z Letné a do vzájemného duelu nesmí nastoupit. Poslední duel před reprezentační pauzou bude tahákem kola, na který se tým trenéra Rady náležitě těší. „Zápasy proti Spartě, Plzni a Slavii mají určitý náboj. Ale připravujeme se na to jako na každé jiné utkání. Víme o tom, že teď má Sparta nějakou sérii tří čtyř zápasů bez prohry, takže určitě nějak konsolidovali sestavu. Ale my teď také získali body venku a uvidíme, jak to bude vypadat. Hlavně potřebuji, aby byli všichni hráči zdraví a připravení na zápas," říká před sobotním duelem trenér Petr Rada. „Každý soupeř je k poražení. Na druhou stranu, každý soupeř má svou kvalitu. Sparta má teď sérii, kdy se jim dařilo a vyhrávali. Musíme se dobře připravit a pokusit se doma zvítězit," dodal jablonecký trenér.

Jablonec se se Spartou potkává během podzimu už podruhé, v 2. ligovém kole jsme v Generali Aréně prohráli 0:2 po gólech Hložka a Kangy. Ve prospěch našeho soupeře hovoří i historická bilance z dosavadních 52 odehraných zápasů. V nich se 34x radovala z vítězství Sparta, 8x skončily duely remízou a 10x propukla radost v jabloneckém táboře.



Utkání začíná v sobotu 9. listopadu od 17 hodin na Střelnici v Jablonci nad Nisou

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch

Delegát: Vidlák, Kruliš