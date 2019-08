4. Festival Vína Liberec

KDY: 31.8. 11:00

KDE: Kulturní centrum 101010, Vratislavice

ZA KOLIK: 230,-

Vážení přátelé a příznivci kvalitního vía a dobré gastronomie, srdečně Vás všechny zveme na 4. ročník Festivalu Vína Liberec v krásném prostředí Kulturního centra 101010 ve Vratislavicích nad Nisou.

Dva roky utekly jako voda, FVL#4 se pomalu začíná probouzet z dvouletého spánku a my pro vás načrtáváme kontury čtvrtého ročníku: fúze výborného vína, skvělé gastronomie a kvalitní hudby jsou pilíře, na kterých je Festival Vína Liberec již tradičně postaven.

Dějištěm největší vinné události v libereckém regionu se opět stane Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích. V sobotu 31. srpna 2019 budou ‚desítky‘ hostit plejádu vinařů, kteří představují tuzemský vinařský Olymp, a jejichž vína leží na samé špičce pomyslné pyramidy tuzemských vín.

Festival Vína Liberec je událost, v níž se dokonale propojují umělecké světy, pokud tedy víno můžeme nazývat uměním. My jsme přesvědčeni, že stejně jako je pro sochaře uměním jeho socha nebo pro muzikanta píseň, kterou složil, pro vinaře je uměním víno, které sám zasadil, vypěstoval, vyrobil a nakonec s ním zaujmul, zlákal a oslnil. Víno je umění, ale i vášeň a emoce….světy, které se vzájemně doplňují. Víno inspirovalo mnoho umělců při psaní, komponování, malování, sochání, režírování a při mnoha dalších uměleckých činnostech. My chceme, aby se tyto světy v jeden den prolnuly a přinesly co největší kulturní zážitek a pozitivní vibrace.

Těšit se můžete na pečlivý výběr stovek druhů bílých, červených, šumivých nebo naturálních vín a gastronomické speciality z našeho regionu. Nezapomněli jsme ani na kulturní stránku ducha a připravili pro vás rozmanitý hudební program. Rádi bychom ve Vás zanechali nezapomenutelný a jedinečný zážitek.

Rocková Horečka

KDY: 31.8. 21:00

KDE: Klub na Rampě, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 100,-





Přijďte se podívat na: "Let's Rock", 22 let rockového kina v Klubu Na Rampě 1997/2019, které uvádí Petr Vobořil.

27. ČERVENCE 1986 (PŘED 33 LETY) koncert Queen v Budapešti – jeden z milníků rockové koncertní historie.

V rámci veleúspěšného Magic Tour 1986, které bylo zároveň labutí písní Freddie Mercuryho, mohla kapela poprvé zahrnout do cestovního plánu turné také Maďarsko. Tři roky před pádem Berlínské zdi se na budapešťském Népstadionu uskutečnil do té doby největší koncert v jeho historii, a zároveň první koncert západní rockové kapely na velkém pódiu jedné ze zemí za Železnou oponou. Pro maďarské autority a filmový průmysl měla událost zásadní význam, a k jejímu záznamu pro budoucí generace se sešli ti nejlepší filmoví kameramané a technici z celé republiky.

Byl to závan nefalšované svobody a zároveň tak i jisté poselství, že totalitní svět komunistického zlořádu ve střední a východní Evropě se hroutí a snad nadejde čas, kdy zanikne už nadobro. To určitě cítili maďarští fanoušci, když se roku 1986 v tisícových davech hrnuli na budapešťský Népstadion na koncert britské legendy Queen. A necítili to jen oni. Monumentální galashow před 80tisícovou enklávou byla nafilmována a záhy běžela i v našich kinech ještě v období skomírajícího socialismu.

Munich String Band (D) / Jablonecké tóny 2019

KDY: 1.9. 15:00

KDE: Letní scéna Eurocentra, Jiráskova 9

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se podívat na českou premiéru německé bluegrassové kapely Munich String Band.

Vystoupení se uskuteční na Letní scéně Eurocentra. V extrémní případě nepřízně počasí proběhne v přilehlých krytých prostorách Eurocentra.

Vstup na akci je zdarma.

Koncert se koná v rámci cyklu Jablonecké tóny, který pořádá statutární město Jablonec nad Nisou.