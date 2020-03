KDY: 29.února 14:00

KDE: Areál sjezdového lyžování Malinovka

ZA KOLIK: zdarma

Již tradičně slaví na jaře obec Bedřichov v Jizerských horách svůj svátek společně s Bedřichem. A tak se víkend, který je nejblíže svátku Bedřicha, promění v jednu velkou oslavu. Vše vypukne v sobotu 29. února po poledni u bedřichovských vleků Malinovka.

Nepřekvapí lyžaři v maskách, duch Jizerských hor Muhu ani sněhový bar. Během dne si děti i dospělí budou moci vyzkoušet spoustu atrakcí – například jaké to bylo, když se dříve sváželo dřevo na saních. A co teprve, když jde o čas? Vyvrcholením dne je večerní program s ohňovým tancem a sjezdem s loučemi. A kdo bude mít i pak ještě málo, může se zapojit do tradiční bedřichovské disciplíny pro otrlé vytrvalce – sjezd na igelitových pytlích.