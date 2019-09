KDY: 14.9. 9:00-17:00

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: zdarma

V řadě z nich bude probíhat doprovodný program a komentované prohlídky. Chybět nebude ani rodinná poznávací trasa a upomínková exhibiční ražba. Novinkou letošního roku je zpřístupnění bývalých městských lázní. Po celý den bude městem projíždět historický autobus a propojovat otevřené památky.

PODROBNÝ PROGRAM / OTEVŘENÉ PAMÁTKY

?1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice

• výstava Rekreace za ROHem věnující se fenoménu trávení

volného času v Jizerských horách a Krkonoších a jeho rozvoji v dobách socialismu

2. Dům J. a J. V. Scheybalových, Kostelní ulice

• otevřeno turistické infocentrum

• výstava Výlety do historie (v chodbě a podkroví Domu)

• výstava In Arte Voluptas – Schlaraffia (v Městské galerii MY – 1. patro)

3. Městská knihovna, Dolní nám. / 9–16.30 hodin

• zábavné úkoly a prvoregistrace zdarma (v oddělení pro děti

a mládež)

4. Muzeum skla a bižuterie

• výstava Cesta do Indie

• stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století

5. Nová radnice, Mírové náměstí

• radniční věž

• obřadní síň, předsálí, salonek

• sekretariát a pracovna primátora

• zasedací místnosti

• vystaveny městské insignie, pamětní medaile, knihy nebo šaty města

• výtah páternoster v provozu

6. Kino Radnice, Mírové náměstí / 9–14 hodin

• prohlídka prostor kina včetně promítací kabiny s průvodcem, ukázka techniky, zkouška zvuku

• k rozebrání plakáty filmů

• od 14.30 dětské představení dle programu (vstupné)

7. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí (vstup průchodem z Kubálkovy ul.)

• upomínková exhibiční ražba

• prohlídka dílen, historických strojů, ryteckého vybavení

• výstava prací studentů

8. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

• prohlídka lodi kostela a kolumbária (s průvodcem)

11.00–12.00 varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

9. Městské divadlo, Liberecká ul. / 14–17 hodin

• prohlídka jeviště, zvukové a světelné kabiny s průvodcem

15.00 vernisáž výstavy Libora Kalába Dna vesmíru

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí

• prohlídka interiéru kostela

15.00–17.00 prohlídka kůru s průvodcem, o varhanách a jejich záchraně

11. Kaplička sv. Anny, u. Palackého

• instalace grafika Jana Měřičky – k nahlédnutí přes mříž

12. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela

• prohlídka interiéru kostela

13. Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové

• prohlídka interiéru kostela

14. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou

• prohlídka interiéru kostela

15. Dům česko-německého porozumění, ulice Čs. armády

• historické snímky z Rýnovic

• korálková dílna

• tradiční dobové občerstvení

16. Sokolovna, Tyršovy sady

• prohlídka od sklepa až po věž

• program pro děti „Ohlédnutí do historie Sokola“

9.30–15 h pohybové aktivity pro děti a dospělé (cvičební obuv

s sebou)

17. Kantorova vila, ul. Palackého

• volně přístupná zahrada

• prohlídky interiéru pouze s časovanou vstupenkou (nutno vyzvednout si předem v turistickém infocentru, Kostelní 1/6 ve dnech 11. a 12. 9., 9–17 hodin, do vyčerpání kapacity)

18. Bývalé městské lázně, ul. Budovatelů

• prohlídka objektu bývalých lázní

• výstupy z akce Nádech pro lázně •

• výtvarné instalace, videoprojekce

RODINNÁ POZNÁVACÍ TRASA S ÚKOLY

9–16.30 hodin

stanoviště: Městská galerie MY, bývalé městské lázně, Sokolovna, přehrada, Městská knihovna, Muzeum skla a bižuterie, cíl: Dům J. a J. V. Scheybalových

dětská verze putování po památkách formou klasické figurkové hry (pracovní listy k dispozici na všech stanovištích, odměna pro děti se vydává v Domě Scheybalových do 17.00 po absolvování alespoň 4 stanovišť v libovolném pořadí)

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

10–11 hodin (sraz před OC Central u plastiky Žena s nákupem)

procházka po umění ve veřejném prostoru (v doprovodu Jana Picka, spolek PLAC), www.placjablonec.cz

Po celý den bude městem projíždět historický autobus, který propojí otevřené památky.

