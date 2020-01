KDY: 3.1. 19:00

KDE: Klub na Rampě

Mnoho z Vás zná Island určitě kromě ledu, sopek a polární záře taky díky nádherným a nesčetným vodopádům. Přijďte na besedu s klukem, kterému jenom koukat zkrátka nestačí. S partou kamarádů se vydal vstříc vlezlé zimě, za vzácnou příležitostí objevit terény svých dětských vzorů, o jejichž splouvání si donedávna nechával jenom zdát. Krásnou krajinou nejen za vodopády, ale i za neprávem zapomenutými řekami severu, za výhledy ze sopek a za starým kamarádem.

Matěj Koudelka je kajakář a vandrák (ne-li pobuda), milovník muziky a skromný intelektuál, co občas na cestách fotí. Nedá moc na trendy, a proto jezdí s kajakem do takových zapadákovů, že si ostatní klepou na čelo. Jako sportovec má rezervovaný postoj k závodění a rád dělá věci po svém. S kajakem byl leckde, začínal v Alpách a dotáhl to až do Himálaje nebo na MS, ale nejradši má stejně řeky doma - ty v Jizerských horách, rezavé od rašelinné půdy, divoké a plné vody zpravidla tehdy, když je venku pěkně vlezlo.