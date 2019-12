KDY: 6.12. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 100,-

Kdo je Annie Pity?:

Jsem hudbou ovlivňovaná už od dob, na které si sotva pamatuji. Dřív než jsem si zvládla zavázat tkaničky, vetkly mi hudbu do srdce babičky. A provází mě dodnes, má věrná přítelkyně.

Zeptejte se mě, v jakém hudebním žánru tvořím, a neodpovím vám. Zeptáte-li se, proč skládám a jaké pocity chci v lidech probudit, dozvíte se to, co je podle mě nejdůležitější. Není to o žánru. Je to o emoci. Hudbou se přenáší tak snadno. Tomu, kdo naslouchá, poví všechno.



Na koncertě se můžete těšit na hosty z řad žáků, kolegů i kamarádů, které těší zpívat. A jde jim to skvěle.

Program bude opravdu rozmanitý. Z mých žáků se vám představí například Max Moravec, který se u mě třetím rokem učí na ukulele. Nejmladší vystupující je sedmiletá Lea Tůmová, též ukulelistka. Její sestřička Laura předvede svůj klavírní um.

Dále si zazpívám s talentovaným Ondrou Kollárem, mým dlouhodobým kamarádem. Hudba je jeho vášní a začal skládat vlastní písně, ke kterým společně vymýšlíme hudební doprovody. A pozvání k mé velké radosti přijaly také mé kolegyně a velmi dobré kamarádky Marcelka Jandová, Alenka Schernstein Vítová a Anička Peštová.

Již pár měsíců zpívám v duu se skvělou Péťou Ouhelovou. Ta navštěvuje hudební studio Kokos, kde působím třetím rokem jako lektorka. Máme hodně podobný styl a hned při prvním koncertě jsme byly na jedné vlně.



Sama vám zazpívám své vlastní písně, ale také pár coverů, které jsem zaranžovala v pityovském stylu.