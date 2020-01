KDY: 10.1. 20:00

KDE: Klub na Rampě

Mirek Ošanec, legendární zpěvák a kytarista známý, ze svého působení v kapelách …A hosté, Jen tak a z Českého Rozhlasu Sever, připravil na začátek roku speciální koncert se svými přáteli ze skupin Mrakoplaš a Isara v Klubu na Rampě.

Na koncertě zazní písničky, které hrával se svými skupinami, ale tentokrát budou opatřeny aranžemi, které nazkoušel s pražským bluesovým Mrakoplašem a mladoboleslavskou Celt-folkovou Isarou.

Obě kapely pak večer doplní o své autorské písně, které se během let staly stavebními kameny jejich repertoárů a které posluchač může nalézt na jejich albech (např. Mrakoplaš-Hlídač, nebo Isara-Láska, moře, smrt…a Jamie).

Představovat Mirka Ošance je (zvláště pak v Jablonci nad Nisou a okolí) nejspíš nošením dříví do lesa. Vynikající zpěvák, aranžér, kytarista, učitel v hudební škole, korepetitor v Libereckém divadle, autor hudby několika divadelních her, člen legendárních skupin …A hosté , Jen tak a také moderátor v rádiu a na mnohých letních festivalech, to všechno je Mirek Ošanec. S Mrakoplašem i Isarou se zná už více než 20 let. Pavel Lipták z prvně jmenované skupiny dokonce nějaký čas hrál v Mirkově folkové formaci P.O.L. Mirek je navíc i milovníkem hudby Crosby, Stills, Nash and Young, což se projevilo i v části nastudovaného repertoáru, který zazní v Klubu Na Rampě.

Mrakoplaš je skupina pohybující se na pomezí žánrů blues, boogie a folku. Pravidelně ji můžete vídat v pražských klubech Balbínova poetická hospůdka, U Božího mlýna, Blues sklep, a na mnohých letních festivalech. Vystupuje nejen ve své základní sestavě (2 zpěvy, harmonika, kytary, basa, bicí), ale také ve velmi příjemné, komorní formaci s light rytmickou sekcí, která se výborně hodí do nejmenších klubů a na akustická pódia. Tato formace hraje autorskou muziku okořeněnou světově proslulými skladbami, které do svého repertoáru přidává při dlouhých vystoupení.

Isara je hudební skupina, věnující se hudbě britských ostrovů – tedy Anglie, Skotska a Irska. V jejím repertoáru najdete převážně balady a vůbec „písně s příběhem", ke kterým ISARA přistupuje s úctou a respektem k původním textům a tradičním aranžím. Přesto by ji asi nikdo nezařadil ke kapelám tradičního ražení. Výsledný mix by se dal nejspíš pojmenovat celt-folk-rock. Rock zastupují bicí, baskytara a el. kytara, folk potom akustické kytary a vícehlasé vokály a tradici irské flétny a píšťaly, akordeon nebo mandola. Výsledek, který neurazí příznivce žádného ze zmíněných žánrů. Díky tomu můžete ISARU potkat na celé řadě festivalů tradičních i folkových (např. Skotské hry, Prázdniny v Telči, Beltine, Lughnasad, Folkové prázdniny v Náměšti a další).