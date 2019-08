KDY: 16.8. 18:00

KDE: Parkhotel, Smržovka

ZA KOLIK: dobrovolné

Kapela Makule zahájí letošní Eurion přesně v 18.00! Hned jako druhá vystoupí Něžná noc s Blankou Šrůmovou a Janem Saharou Hedlem.

Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc - temně romantické country

Kapela Blanky Šrůmové (Tichá dohoda) a Jana Sahary Hedla (Precedens). Debutové album Neměj strach (2016) obdrželo nominaci na žánrovou cenu Anděl v kategorii Rock a pop. Druhé album Tak se věci mají vyšlo v březnu 2018.

[www.neznanoc.com]

Schodiště - ex-Nahoru po schodišti dolů band – 35 let

Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ se svižným výročním programem, který kombinuje písně z nejslavnějšího období na přelomu století (alba Ukazovák nasliněnej a Svinska pržola) s vypalovačkami z desek Tanec (2007), Roztoky (2011) a EP poloKruh (2016).

[www.schodiste.org]

Květy - brněnská alternativa

Květy nikdy neustrnuly, poslední změnou je přechod Aleše Pilgra od bicích ke kontrabasu (po 17 letech). Tři ceny Anděl (2006, 2009, 2015). Kdysi folkově alternativní, dnes spíše elektronické a syrovější Květy jsou stálicí naší hudební scény.

[www.kapelakvety.cz]

Ty Syčáci - fyzické básnictví

Nové album The Tramp! vyšlo u příležitosti 100 let od založení republiky a také 100 let od vzniku trampingu a volně navazuje na předchozí studiový titul Eldorado (2013). Skupina Ty Syčáci vznikla v roce 2000 a navázala na předchozí projekty svého frontmana Petra Váši – skupiny Z kopce a Ošklid a sólové fyzické básnictví.

[www.tysycaci.cz]

Kapela Makule - schlager-garage

Elektroundergroundová Kapela Makule vznikla v roce 2017 z elektronického dua Luděk. Každý koncert je neopakovatelná show. Písně plné lásky a erotična doplňují tanečnice.

[www.facebook.com/kapelamakule/]

Vstupné: Dobrovolné. Má být cena za pět živých kapel méně nebo více než za vstupenku na jeden film do kina?

Doprava:

Festival se odehrává v areálu před Parkhotelem, 10 minut pěší chůze z náměstí T.G.M. (zastávka vlaku i autobusu).

Jízdní řády (více na www.idos.cz):

Vlak z Liberce:

Liberec 17:05

Jablonec n. N. 17:26

Smržovka 17:41

Vlak z Harrachova:

Harrachov 16:57

Tanvald 17:29

Smržovka 17:41