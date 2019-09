KDY: 15.9. 10:00-17:00

KDE: Mšeno, u přehrady

ZA KOLIK: zdarma

Za jejich vznikem stojí pět „tatržen“, a to Veronika Iblová, Kristýna Ptáčková, Kateřina Rosendorf, Aneta Reichmannová a Pavla Pilařová. „Tatrhy kombinují tři části, a to desing market, food market a bleší trh. Je to něco, co nám tu chybělo, a naším cílem je oslovit co nejširší spektrum lidí. Aby si každý návštěvník přišel na to své, co ho zajímá a baví. Chceme, aby se lidé hlavně pobavili, obešli stánky, dali si něco dobrého a poslechli si zajímavou hudbu. Prostě si užili pohodový den,“ nastínila poselství akce Veronika Iblová.

NÁPADY NEDOCHÁZEJÍ

Ruch na jablonecké přehradě postupně utichá a sídliště se halí do podzimních barev. To se však změní o nadcházející zářijové neděli. V Jablonci se objeví více než 100 stánků mladých tvůrců a návrhářů. Podzimní tatrhy se navíc ponesou ve znamení špičkového jídla ze všech koutů republiky.

„Základ tatrhů je vždy na tom nejlepším z místního jídla a pití, ale pomalu se nám začíná dařit lákat i skvělé kuchaře z větší dálky. Poprvé tu narazíte na food truck Medy Chef, kterého můžete znát z pardubických Automatických mlýnů, nebo pražská Mácova kára,“ uvedla Kristýna Ptáčková.

Ti, kdo dávají spíše přednost módě a designu, zajisté ocení přítomnost talentovaných řemeslníků a umělců, kteří představí své výtvory v rámci design marketu. Řada z nich se do Jizerských hor podívá poprvé, ale nebudou chybět ani stálice.

„Na každých tatrzích se snažíme obměňovat minimálně třetinu prodejců. Kdysi jsme se bály, že nám brzo dojdou nápady, ale daří se nám lákat tvůrce ze všech koutů republiky a pomalu pronikáme i do zahraničí,“ nastínila způsob vybírání prodejců tatržena Aneta Reichmannová. „Snažíme se o pestrost. Chceme, aby nabídka byla co nejširší, proto i během celého roku sledujeme a objíždíme trhy a design markety,“ doplnila. Inspiraci čerpají v Berlíně a zemích severní Evropy, kde jsou trhy mnohem pestřejší, organizované často dobrovolníky a spolky.

Organizátorky slibují i pestrý doprovodný program. Nebudou chybět jízdy na koních, workshopy pro děti i dospělé, autorské graffiti před zraky diváků, dětský koutek od nového jabloneckého hračkářství Grónská Země či kadeřnictví pod otevřeným nebem. O hudební program se postará například pouliční umělkyně Annie Pity, Juraj Hellebrandt či smyčcové kvarteto.

„Začínali jsme s vizí, že rozhodně nechceme usnout na vavřínech a zakrnět. Stále chceme Tatrhy udržet v takové rovině, aby si každý našel něco svého, co ho zaujme. Každý ročník se posouváme o level výše,“ doplnila Veronika Iblová.

Jak samy organizátorky přiznávají, nejsou schopné pokrýt celý region. „Rády bychom předaly své know-how, ten tatrží drive, co si chválí stánkaři i návštěvníci, aby si podobné akce mohli lidé v regionech dělat sami. To by byla pro nás další meta,“ sdělila Pavla Pilařová.

Řada regionálních tvůrců vnímá Tatrhy jako příležitost nejen k propagaci svých výrobků, ale i k seznámení se s podobně smýšlejícími lidmi a k prožití pohlcující atmosféry. „Tatrhy jsou skvělá akce. Jsem moc vděčná, že jsem byla pozvaná a mohu se jich pravidelně účastnit. Je tady spousta lidí, kteří si šli za svým snem a prodávají opravdu krásné výrobky, výborné jídlo a vytvářejí skvělou zábavu. Bez Tatrhů bych vůbec nevěděla, že tady v okolí takové talentované lidi máme,“ svěřila se Hana Mrklasová, která v Jablonci provozuje květinářství Z Herbáře.

Tatrhů se pravidelně účastní i Karolína Masopustová z Jablonce, která stvořila českou handmade značku RicPic. „ Na markety jezdím moc ráda, a to hlavně kvůli kontaktu se zákazníky. Zpětná vazba je pro mě důležitá, ať je jakákoli. A právě takové akce jsou k tomu jako stvořené,“ doplnila.

Aneta Půhonná je vděčná za každého člověka, který navštíví její stánek. Tuto regionální akci vnímá jako ideální příležitost, jak ukázat lidem, co v ní je a co dokáže stvořit. Podobný názor zastávají i výrobci sušeného masa z Českého Dubu, kde si založili Mass.nu.