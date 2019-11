KDY: 15.11-17.11

KDE: Kino Radnice, Kino Junior

ZA KOLIK: 149,-

Doražte na akci pro všechny fanoušky filmů do Jabloneckých kin! Od pátku až do neděle za cenu jedné permanentky můžete vidět téměř dvacítku filmů od černobílé klasiky po absolutní novinky. Vemte rodinu a přátele a užijte si víkend plný nevšedních zážitků v Kině Radnice a Kině Junior.

Zakoupením jedné permanentky v ceně 149,- Kč získáváte možnost vyzvednout si jednu vstupenku na každý film v rámci Kinofestu a k tomu můžete přibrat i jedno dítě do 15 let - a to vše již zdarma. (Vstupenky jsou důležité kvůli kapacitě a konkrétnímu místu). Navíc jsou permanentky přenosné, odpoledne na dětskou projekci pošlete s dětmi třeba prarodiče a Vy si večer užijte pořádný biják. Ale z kina nemusíte odcházet ani kvůli občerstvení, vše bude nachystáno a postaráme se o Vás po všech stránkách!

Předprodej je spuštěn od 1. listopadu.

Program:

KINO RADNICE

pátek 15. listopadu

18:00 Otevření kina Radnice

19:00 Slavnostní zahájení Le Mans '66



sobota 16. listopadu

10:00 BioSenior Lásky jedné plavovlásky

14:30 3D projekce * Zloba: Královna všeho zlého

17:00 Popcorn Movie Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

20:00 Projekce s besedou Nabarvené ptáče

Host: Václav Marhoul



neděle 17. listopadu

14:00 Opera na plátně kina Nabucco

17:00 Vary ve vašem kině Diego Maradona

20:00 Finální projekce Tenkrát v Hollywoodu

slosování permanentek o zajímavé ceny

KINO JUNIOR

pátek 15. listopadu

17:00 Rodinné představení * Playmobil ve filmu

20:00 iShorts Best Of



sobota 16. listopadu

10:00 MimiKino Panství Downton

14:30 Víkendová pohádka * Hodinářův učeň

17:00 Dokument na plátně kina Jiří Suchý - Lehce s životem

se prát

20:00 Předpremiéra První zrádce

22:30 Noční můry To Kapitola 2



neděle 17. listopadu

10:00 Naslepo k 17. listopadu Dramaturgické překvapení

14:30 Bijásek * Kropáček má anginu

17:00 Filmový klub s úvodem Voda, krev, rakije a zombie

epidemie

20:00 Evropský film Pardon, nezastihli jsme vás

*na film může k jedné permanentce vzít jeden dospělý jedno dítě do 15 let