Jizerky zvou na sklářskou slavnost do Kristiánova

KDY: 7.9. 16:00

KDE: Sklářská expozice Kristiánov - Bedřichov 52

ZA KOLIK: 0,-

Zveme všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek k návštěvě Sklářské slavnosti na Kristiánově. Koná se vždy první sobotu v září, letos tedy v sobotu 7. září 2019 od 9 hodin.

Sledovat mistry skláře přímo u pece, dívat se, jak se tvoří číše, poznat kouzlo tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, sledovat foukání ozdob, poznat výrobu skleněné bižuterie či různých módních doplňků můžete pouze a jedině na Kristiánově. Zde se opět po roce bude konat Sklářská slavnost s nabídkou nejen skleněné krásy, ale také s ukázkami různých řemesel, ručně vyráběného zboží a živým doprovodným programem pod širým nebem.

Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen, v nichž se budete moci zapojit třeba do společné výroby skleněné mozaiky s vyobrazením lišáka, jako symbolu Liščí boudy, nebo můžete vyrábět bižuterní kameny u Kopalova mačkadla a k tomu si třeba navléknout šňůrku korálků či ušít originální šperk z drobných perliček. Na děti čeká hledání pokladu čaroděje Tamanna, který letos slíbil slavnost navštívit osobně. Ti největší odvážlivci si mohou, pod dozorem Horské služby Bedřichov, vyzkoušet slaňování přes Kamenici anebo jízdu na koni.

Slavnost začíná v 9 hodin, vlastní program pak od 9,30 uctěním památky zakladatele sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na místním hřbitově a následnou mší. V kulturním programu se budou celý den střídat folklórní soubor Nisanka a Čmukaři z Turnova s pohádkou pro děti i dospělé. V poledne zazpívají „Zlatý holky“ a probíhat budou také komentované prohlídky expozicí i celou osadou vedené muzejními kurátory.

Program na Kristiánově bude v sobotu 7. září probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma.

Program:

9.00 začátek slavnosti

9.30 uctění památky zakladatele Sklářské osady na Lesním hřbitově

10.00 poutní mše svatá v místě bývalého Panského domu

11.00 Folklorní soubor Nisanka

11.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov

12.00 skupina Zlatý holky

13.00 Folklorní soubor Nisanka

14.00 Funny Grass – bluegrass, country

14.30 loutkové divadlo „Kašpárek chodí pěšky“ – Čmukaři Turnov

15.00 Folklorní soubor Nisanka

16.00 ukončení slavnosti

Na Kristiánov se návštěvníci dostanou pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova Dolu nebo na kole po značených cyklotrasách.

Auta mohou využít parkoviště v Bedřichově a v Hraběticích.

To - filmový maraton

KDY: 6.9. 20:00

KDE: Kino Radnice

ZA KOLIK: 200,-



Přijďte na filmový maraton nejúspěšnějšího hororu všech dob. Pro všechny fanoušky kultovního hororu TO se v Kině Radnice uskuteční filmový maraton. První film TO z roku 2017 uvidí diváci od 20:00 a po krátké pauze bude následovat od 22:30 pokračování TO Kapitola 2.

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

Vstupenky je možné zakoupit na pokladnách kin, recepci Eurocentra i v on-line předprodeji a to na celý maraton za 200,- Kč nebo jen na pokračování za 130,-

Krausberry

KDY: 7.9. 20:00

KDE: Klub na Rampě, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 250,-



Nespoutaná a živočišná, právě taková pověst provází kapelu, kterou založil bubeník, zpěvák, skladatel a textař Martin Kraus, když se v roce 1984 rozešel po tříletém soužití se skupinou Bluesberry. Jednu ze zásadních rolí v tvorbě kapely hrálo přátelství Martina Krause a Zdeňka Vřešťála ze skupiny Nerez, který zpočátku v kapele hrál na basu. Právě on pro Krausberry napsal zásadní songy jako Vlakem na Kolín, Ohníčky nebo Ubrusy. Většinu textů si ovšem stvořil Martin Kraus osobně.

Zazní hity Kořenová zelenina, Starý časy, Šiksa a gádžo, Vendulka, Můstek, letitý Sluneční hrob, Podíly, Hospodskou holku, Na Hrad, Vlak na Kolín a další.

O vzniku kapely:

„Ivane, Richarde, Mário nezajdem večer na pivo?“ „Jo, jo, to by šlo. A kam?“ „Do Houtyše, kam jinam!“ „Hele, to chce buben a kytaru, dáme blues, tak nějak postaru. Jo, a taky nebudeme bez zpěvu, přijde Martin, právě sestavuje kapelu.“ Tak takhle jednou v neděli vznikly skvělý Krausberry. Více se dozvíte ve veršované kronice „Krausberry - fakta, mýty, aféry“, která vyjde až to přijde. Mário Císař Blues rocková legenda na domácí scéně. „Někdo chce bejt s tebou a někdo od tebe, ale na každej pád všichni chcem do nebe.“

Africké trhy

KDY: 8.9. 10:00

KDE: Pivovar Volt, Palackého 28

ZA KOLIK: 0,-





Do Jablonce nad Nisou v září dorazí pořádná zásoba exotických delikates. Vezměte rodinu a kamarády a přijďte si užít den plný dobrého jídla a africké atmosféry.

Ochutnáte třeba skvělé čerstvé ovoce, vynikající šťávu z cukrové třtiny a grilované pochoutky.

A abychom nezapomněli, vstupné se u nás neplatí!

Na co všechno se můžete těšit?

Na čerstvé ovoce z Afriky (jackfruit, baby banány, mango, máslové avokádo, mučenku, ananas, plantainy, koření, červené banány a další) i z Asie (duriany, dračí ovoce, papáji, mangostany, rambutany, liči a tak dál)

Na koření přímo ze Zanzibaru

Na ovoce sušené na nefalšovaném africkém sluníčku

Na kávu, oříšky, čokoládu i na naše čerstvé kakaové boby

Budeme taky vařit, grilovat a zapijeme to čerstvě lisovanou šťávou z cukrové třtiny!

Ještě se neznáme? Tak nám dovolte představit se…

Jsme Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporujeme ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupujeme za férové ceny a těšíme česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě.