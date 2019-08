KDY: 9.8.2019 21:00

KDE: Letní kino, Horní náměstí, Jbc

ZA KOLIK: 0,-

Kino "NASLEPO" znamená, že znáte čas a místo představení – ale co se bude hrát, to nevíte. Prostě přijdete, zasednete a necháte se překvapit, co se na plátně vlastně objeví.

A proč to celé podstupovat a riskovat, že na vás vybafne přesně ten žánr s přesně tím hercem, kterého nesnášíte? No, předně je to zábava, ale nejen to – snažíme se vybírat kvalitní, ale méně známé filmy, takže si pravděpodobně užijete lahůdky, které byste jinde neviděli.

Kino "NASLEPO" je ideální i v případě, že nemáte čas nebo chuť dlouze vybírat film, na který se vypravit. A když na tajemné promítání vylákáte někoho na rande, rázem vám to dodá punc zajímavosti a dobrodružnosti (i když s mírným rizikem, že křehké květině naservírujete pěkně syrový nášup či drsnému dobrodruhovi dvojitou porci cukrové romantiky). A to už stojí za pokus!

Nechce se vám utrácet za film, ze kterého můžete po deseti minutách odejít? To je ta nejlepší část – nemusíte! Vstupné platíte až na odchodu, a to takovou částku, jakou si sami vyberete. Po projekci jednoduše vhodíte peníze do sklenice od okurek a odnesete si výjimečný filmový zážitek!