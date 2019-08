KDY: 8.8.2019-11.8.2019

KDE: Eurocentrum, Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 60,-

Na již osmý ročník výstavy skla a bižuterie „Křehká krása 2019“ se můžete těšit ve dnech 8. - 11. srpna. V areálu jabloneckého Eurocentra se opět představí na 40 výrobců skla a bižuterie, kteří ve svých prezentačních a prodejních stáncích představí svoje poslední kolekce.

Výstava Křehká krása se inspirovala v tradici velkých bižuterních výstav, které se v Jablonci nad Nisou konaly v 60. a 70. letech minulého století. Kromě tradiční přehlídky českého sklářského a bižuterního průmyslu je připraven bohatý doprovodný program s módními přehlídkami a kulturními vystoupeními.

V době konání Křehké krásy 2019 se tak Jablonec nad Nisou stane bezesporu reprezentativní přehlídkou českého skla a bižuterie.

Vedle ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob se výstava stává i příjemným místem, kde může strávit celá rodina značnou část dne. Na letní scéně každý den celé odpoledne nepřetržitě hrají zajímavé kapely a v neposlední řadě je možno zde shlédnout celou verzi fenomenální módní přehlídky Made in Jablonec 2019 s podtitulem Haute Couture.

Doprovodný program výstavy umožňuje dospělým i dětem v mnoha tvůrčích dílnách si vytvořit vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu, vyfouknout skleněný pohár, udělat skleněnou mozaiku či umělou květinu.

Program výstavy

Eurocentrum

Prezentační a prodejní stánky sklářských a bižuterních firem a sklářských škol

Prodejní výstava vánočních ozdob

Tvůrčí dílny a předvádění výroby

Stánky železnobrodských sklářů "Sklo na Železnobrodsku"

Módní přehlídky "Made in Jablonec 2019"

Představení designové kolekce Miss České republiky

První oficiální představení finalistek Miss České republiky 2019 (promenáda v plavkách)

Odpolední koncerty

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Stálé expozice

Nekonečný příběh bižuterie

Čarovná zahrada - české sklo sedmi století

Výstavy

Cesta do Indie – kolekce výrobků pro indický trh z muzejní sbírky

Muzejní program

Oslavte s námi výročí muzea – Kvíz ke 115. výročí založení muzea

Doprovodný program

8. 8. čtvrtek

10:15 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

11:45 Bohemia Universal Dixieland

14:00 Nudličky

15:20 Volupsije

16:45 Promenáda finalistek Miss České republiky 2019

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

18:00 BROUCI BAND - The Beatles Revival

9. 8. pátek

12:30 Flastr

14:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

15:00 Funk Corporation

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

10. 8. sobota

12:30 Swing Grass Revival

14:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

15:00 Big Band Železný Brod

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

17:45 Promenáda finalistek Miss České republiky 2019

11. 8. neděle

11:00 Přehmat

12:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

13:30 Big'O'Band

15:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

Návštěvní doba

8. 8. čtvrtek 10:00 - 18:00

9. 8. pátek 10:00 - 18:00

10. 8. sobota 10:00 - 18:00

11. 8. neděle 10:00 - 16:00