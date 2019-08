KDY: 31.8. 19:00

KDE: Letní kino, Horní náměstí

ZA KOLIK: 130,-

V sobotu 31. 8. se přijďte podívat do letního kina na film pro všechny děti i jejich rodiče. Společně se rozloučíme s prázdninami projekcí rodinného animáku Toy Story 4: Příběh hraček, Woodymu a jeho kamarádům se otevře zbrusu nový velký svět. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

Ještě před promítáním si užijete zábavu, chybět nebudou ani plakáty vybrané extra pro děti z archivu a kvíz zaměřený na pohádky a známé animáky. Jste pohádkový fanda? Pak Vás malá odměna nemine! Areál kina se otevře v 19.00 a film začne ve 20.15 hod.