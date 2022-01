Silvestrovské naslepo

KDY: Pátek 31. prosince od 20 hodin

KDE: Kino Radnice, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Silvestrovský večer můžete začít v jabloneckém Kině Radnice. Kino Naslepo znamená, že znáte čas a místo představení – ale co se bude hrát, to nevíte. Prostě přijdete, zasednete a necháte se překvapit, co se na plátně vlastně objeví. Vstupné platíte až na odchodu, a to takovou částku, jakou si sami vyberete. Vstupenky nelze zakoupit online, můžete si je vyzvednou na pokladně Kina Radnice.

Novoroční koncert Filharmonie Hradec Králové

KDY: Sobota 1. ledna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK:

Hradeckou filharmonii bude řídit dirigentka Miriam Němcová. Vystoupí sólisté Monika Sommerová (soprán) a Michal Bragagnolo (tenor). Na programu jsou klasické operetní melodie Nedbala, Piskáčka, Fučíka, Frimla, Lehára, J. Strausse ml., Kálmána.

Silvestrovský sjezd s pochodněmi

KDY: Pátek 31. prosince od 18 hodin

KDE: Ski areál Harrachov



Nenechte si ujít úchvatný pohled na každoroční sjezd instruktorů lyžařských škol a Harrantů (sportovní oddíl) s hořícími pochodněmi v 18:00. Tuto podívanou můžete sledovat z centra Harrachova nebo přímo na sjezdovce Červená II, nejlépe u lyžařského vleku Osvětlanka.

Novoroční výstup na rozhlednu Nisanka

KDY: Sobota 1. ledna od 10 do 14:30 hodin

KDE: rozhledna Nisanka, Nová Ves nad Nisou

Čtrnáctý ročník výstupu k rozhledně Nisanka. Prezentace účastníků proběhne u rozhledny od 10 do 14.30 hodin. Na místě bude pro všechny připravena tradiční podkovička na památku.

Výstup na Černou Studnici

KDY: Sobota 1. ledna od 8 do 16 hodin

KDE: Rozhledna Černá Studnice, Smržovka



37. ročník výstupu na Černou studnici. Lze jít z libovolné strany, cíl je na vrcholu ve výšce 869 metrů, příchozí se očekávají od 8 do 16 hodin.