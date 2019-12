KDY: 13.12. 20:00

KDE: Klub na Rampě

Kapela hraje v tomto obsazení od roku 2012, hraje klasické Rockabilly od padesátých let

A Rock and Roll od šedesátých let a také něco ze své vlastní tvorby.

Muzikanti mají za sebou různé kapely, Těla, Bandoleros, Combo 62, Dixilend Sešlost, Tomáš Linka Band a další.