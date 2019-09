KDY: 20.9. 10:00-22.9. 16:00

KDE: Palace Plus, Palackého 41

ZA KOLIK:

Nabízíme jedinečnou možnost vyzkoušet si 6 profesionálních bižuterních technik a vyrobit si s pomocí špičkových designerů vlastní doplněk. PALACE PLUS je unikátní a největší centrum jablonecké bižuterie, 650m2, 45 regionálních výrobců, užitkové sklo a vánoční ozdoby. Pokud si chcete odpočinout od náročných turistických výprav, nebo vyzrát nad špatným počasím, určitě zavítejte k nám do PALACE PLUS. U nás dáte průchod své fantazii a vyrobíte si krásný šperk z českých korálků!