KDY: 20.9.-21.9. 10:00-18:00

KDE: Mírové náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Největší jablonecké městské slavnosti jsou letos pojaty jako Festival dobrého jídla a pití. V 80. stáncích budou moci návštěvníci ochutnat kvalitní vína, regionální piva a kvalitní gastronomii, která uspokojí i vegetariány. V ulici Komenského budete moci zakoupit výrobky regionálních výrobců a pěstitelů. Součástí akce bude také oslava 10. výročí partnerství měst Jablonce nad Nisou a Kaufbeurenu. Proto budete moci ochutnat skvělé pivo sousedů.

Na Mírovém náměstí vystoupí Wohnout, Voxel (Václav Lebeda), Cop, Juwana Jenkins feat. Charlie Slavík (USA/ČR), Rene Trossman Band (USA/ČR), Musikvereinigung Neugablonz e.V. & Mladá dechovka (Německo/ČR), Divadlo Sacra Circus, Divadlo b, Divadlo Studna, Bohemia Universal Dixieland, Rose Melody Štěpána Růžičky, Nautica White a Jazztet.

Pro rodiny s dětmi je připravena speciální dětská zóna, která mimo jiné nabídne středověký kolotoč, střelnici, staročeskou cukrárnu a malování na obličej. V rámci doprovodného programu se uskuteční také workshop malování na sklo.

Obchodní centrum Central připravilo v rámci akce speciální program – JABLKOBRANÍ, v rámci kterého proběhne soutěž o nejlepší jablečný moučník nebo dezert.

Program na Mírovém náměstí:

Pátek 20. 9. 2019

10:00 Divadlo b: iOtesánek – představení o známém nenasytovi pro diváky od tří let

11:00 Jazztet – swing

12:00 Oficiální zahájení slavností

12:03 Musikvereinigung Neugablonz & Mladá dechovka (Německo/ČR) – dechové orchestry

13:00 Rose Melody Štěpána Růžičky – swing

13:50 Sacra Circus: Neviditelný cirkus – klauni, pantomima

14:45 Juwana Jenkins featuring Charlie Slavík (USA/ČR) – blues / soul / rock

15:45 Sacra Circus: Šprušle – klaunské představení o úskalích šplhání do výšek

17:00 Wohnout

Sobota 21. 9. 2019

10:00 Divadlo Studna: Čínská hedvábná legenda – příběh o odvaze a moudrosti pro děti od pěti do sta let

11:00 Nautica – rock’n’roll / rock

12:05 Bohemia Universal Dixieland

13:20 Cop – bluegrass

14:40 Divadlo Studna: Čertovská pohádka – divadlo, kde dobro tradičně zvítězí nad zlem

15:45 Voxel – pop-folkový písničkář s kapelou

17:00 Rene Trossman Band (USA/ČR) – blues

Vstupné zdarma. Akci pořádá Eurocentrum Jablonec n. N., financuje staturární město Jablonec n. N.

Overkill (USA) in Jablonec n. N.

KDY: 21.9. 19:00

KDE: Eurocentrum, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 790,-





Jediný český koncert trashmetalových matadorů v rámci světového turné k novému albu The Wings of War

Hosté: Destruction (D), Flotsam & Jetsam (USA), Rezet (D) a další (bude upřesněno v srpnu)

Partnery akce jsou Rockový magazín Spark, Radio Beat (OFFICIAL), Svět kultury a zábavy a Dakacom.

Čiperkové

KDY: 22.9. 15:00

KDE: Eurocentrum, Jiráskova 9

ZA KOLIK: 160,-



Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet. Právě naopak! Po vystoupení autogramiáda a focení. Čiperkové se na vás už těší!

Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketlive: https://www.ticketlive.cz/cs/event/ciperkove-jablonec-nad-nisou-2019

Čiperkové – to je nejpopulárnější dětská kapela v ČR. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout. Společně poznáte upovídanou berušku Alušku, co protančila všechny svoje střevíčky. Bláznivou opičku Olu, která vyvádí samé lumpárny. Škodolibé vosy, co schválně opičku provokují, ale nikdy nezkazí žádnou legraci. Usměvavé Sluníčko, které každému rádo poradí a vyčaruje úsměv na tváři. A věčně zasněnou kytičku Jasmínku. Pořadem provází puntíkatá moderátorka. Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje. Jejich videoklipy na YouTube mají zhlédnutí v milionech.