KDY: 17.10.-19.10.

KDE: Kulturní centrum Golf Semily

ZA KOLIK: dobrovolné

Právě vrcholí příprava na oblíbenou divadelní přehlídku Semilský paroháč, která letošním ročníkem vstupuje do třetí desítky fungování. Od prvního ročníku měli diváci možnost vidět klasické i velmi netradiční projekty. Za celým nápadem uspořádat v Semilech takovouto přehlídku stojí režisér Zdeněk Lindner.

Letošní 21. ročník začne ve čtvrtek 17. 10. a potrvá do soboty 19. 10. Hned první uvedené představení bude premiéra domácího souboru Studio Podio Muž na vodítku. Páteční večerní program zahájí hra plná komických situací, ale i překvapivých zvratů Pokrevní bratři, která se turnovským divadelníkům mimořádně povedla! Následuje další skvělé představení Do kalhot!, které nás vrátí do doby, kdy džíny ovlivňovaly životy lidí…

Ze sobotního maratonu si nenechte ujít Rudu Hancvencla a jeho humorný příběh o hledání ženicha Malý, hubený a jednooký. Hořká komedie pro tři ženy Zakázané uvolnění se odehraje na baru. Na domácích prknech si bohatě užijeme Jaromíra Noska, který v komedii Číňani zaútočí na Vaše bránice. Pochopitelně Vás zveme i na oblíbené Divadlo Tří z Pardubic s jednoaktovkou Kde je Andrius? Neopomeneme ani na tradiční jazzové pohlazení od Aurora Jasbandu. Neprozradíme úplně všechno, proto sledujte program!

Ani pro letošní rok se nic nemění v podobě dobrovolného vstupného, dovolíme si jen upozornit, že vstupné je dobrovolným proto, aby měl každý možnost akci svobodně ohodnotit podle svých dojmů a možností. Neznamená to však, že by festival vstupné vybírat nepotřeboval. Naopak. Je to podpora i pro Vás, abychom si nadále mohli společně užívat příjemné divadelní chvíle.

Zapište si tedy do diářů 17. - 19. října a nenechte si tento semilský svátek divadla ujít!

Těší se na Vás divadelní soubor Podio.