KDY: 12.10. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 100,-

Kdo doteď neslyšel o Slam poetry, musí sundat klapky z očí a vyndat špunty z uší. Jde totiž o kulturní fenomén současnosti! Jak jinak si vysvětlit, že se verše dostaly do reklam či na statisícové demonstrace? Slam hýbe světem a už poněkolikáté zahýbe i Rampou, proto nesmíte chybět!

Slam poetry čím dál tím více okupuje mediální a kulturní prostor, o co však jde? To se těžko popisuje. Někdo tomu říká poezie okamžiku, někdo rýmovaný stand-up. Na čem se všichni shodnou, je, že základem slam poetry je text a interpret, který text předává, a to co nejautentičtěji a nejsugestivněji, neboť jde v první řadě o soutěž.

Soutěž, o jejímž průběhu a konci rozhodují především diváci, kteří tvoří porotu. Jde tak o nebývale interaktivní uměleckou disciplínu.

Leckdo říká, že Slam poetry není než rýmovaný stand-up.

Plzeňský hvězdný slamer Martin Saidl dokazuje, že to není pravda.

Jeho texty jsou erudované, k zamyšlení, hluboké, s přesahem no zkrátka brilantní. Už brzo se o tom přesvědčíte!

Vystoupí:

DR. FILIPITCH (mistr ČR 2017)

LEF L´LEVIATAN (finalista MČR)

PÍ (přední člen Filipitchovy Armády)

SUFJÁN (muslim ze Sudet)

JAKEŠ (vítěz Slam poetry Kindergarden)

JÁCHYM (překvapení večera)

SAMUEL MACHAT aka SAMÍK (divoká karta)