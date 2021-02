Vydejte se na naučnou stezku Klokočské skály

KDY: Kdykoliv

KDE: Klokočí

ZA KOLIK: Zdarma

U obce Klokočí v jižní části Klokočských skal se rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace. Naučná stezka Klokočské skály, která jí vede, potěší milovníky procházek nádhernou přírodou, kteří se chtějí dozvědět něco nového. Naučná stezka byla otevřena teprve před několika lety, je dlouhá 3,7 kilometru a návštěvníci na ní najdou 8 zastavení s informačními tabulemi.

Trasa je poměrně netradiční: není okružní a nemá jeden cíl, ale už u počátečního rozcestí Klokočské průchody se větví do dvou samostatných cest. Ta první vede po žluté turistické značce kolem jeskyně Postojná přes Zelený, ta druhá potom po červené kolem Lužické poruchy, na Pánvičku a k rozcestí Zdenčina Skála s 10metrovým skalním útvarem, z něhož se otevírají nádherné výhledy do okolí.

Naučná stezka začíná v Klokočí a vede členitým terénem se schody, pro rodiče s kočárky tak není vhodná. Komu by procházka nestačila, může se podívat ještě ke zřícenině hradu Roštejna. Nejbližší železniční stanice je v Dolánkách, odkud je to do Klokočí ale ještě více než 6 kilometrů pěšky.

Zajděte na Dykova skálu s vyhlídkou

KDY: Kdykoliv

KDE: Hradsko, Vysoké nad Jizerou

ZA KOLIK: Zdarma



U Vysokého nad Jizerou v severovýchodních Čechách se k nebi vypíná nevelká břidlicová skalka, dříve známá jako Kobrova skála. V 30. letech minulého století byla přejmenována na Dykovu skálu - to na počest básníka Viktora Dyka, který ve Vysokém pobýval a toto místo si oblíbil.



Dnes se na Dykově skále mohou návštěvníci těšit už jen na žulový balvan s názvem místa, výhledy jsou zakryté vzrostlými stromy. Zájemci si je ale mohou užít z nedaleké louky, odkud jsou vidět jak naše nejvyšší hory, Krkonoše, tak část Jizerských hor.



K Dykově skále je možné vyrazit přímo z Vysokého nad Jizerou, projít přes Městské sady až k Mariánkovu kříži a malým okruhem zpět na začátek. Trasa bude dlouhá asi 7 kilometrů a mírná, a i když není vhodná pro kočárek, snadno ji zvládnou i rodiny s dětmi. Nejbližší železniční stanice je v Jablonci nad Jizerou a do Vysokého a okolních obcí jezdí autobus, takže se sem snadno dostanou i ti, kteří nemají k dispozici vlastní dopravu.

Objevte Zříceninu hradu Raimund

KDY: Kdykoliv

KDE: Rynoltice

ZA KOLIK: Zdarma



Raimund (někdy také Roimund) je zřícenina hradu ze 14. století. V 15. století hrad obsadil Jan z Vartemberka, známý jako loupeživý donínský Raimund. Během husitských válek se zde ubytovala posádka z lužických měst, která si bez vypláceného žoldu opatřovala živobytí loupežemi po okolí. Později v 15. století však byl hrad už pustý.

Poblíž Raimundu můžete spatřit několik řopíků - pevnůstek budovaných před 2. světovou válkou.

Zahrajte si Výbušná koťákta

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 509 Kč



Pokud rádi hrajete napínavé hry, právě jste našli tu pravou! Populární hra z kickstarteru Výbušná koťátka je kočičí verzí ruské rulety. Hráči si postupně během tahů dobírají karty z balíčku, avšak jakmile jeden z nich obdrží kartu vybuchujícího koťátka, hru prohrává. Některé karty vám ale pomohou se výbuchu vyhnout, třeba tím, že se budete moci podívat na karty ještě předtím než si je vezmete, přinucením protihráče vzít si několik karet najednou nebo zamícháním balíčku. Hra je určena pro 2-5 hráčů a věřte, že s každou další kartou je hra napínavější a napínavější. Objevte své skryté strategické dovednosti a užijte si spoustu zábavy s rodinou, přáteli a Výbušnými koťátky.

Vyzkoušejte hru Desítka

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 489 Kč



Zahrajte si s rodinou nebo s kamarády na párty zábavnou vědomostní hru Desítka, u které nebudete muset na svůj tah čekat tak dlouho jako u jiných her. Hra obsahuje různé vědomostní okruhy, ke kterým přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Odpovíte-li na otázku správně, získáváte jeden z žetonů odpovědí jako bod. V dalším kole můžete hledat další správnou odpověď na otázku. Odpovíte-li špatně, můžete však získané body z předchozího kola ztratit. Risknete to nebo budete raději hrát na jistotu? Hra Desítka je skvělou hrou pro partu přátel, kteří si u ní užijí spoustu zábavy.

Tip na knihu: Království

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 359 Kč



Dva bratři. Jedno království. Nespočet tajemství.Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou přináší také velké problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr žádá, zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu Carl zatajil? Přečtěte si knihu Království od norského spisovatele Jo Nesba.