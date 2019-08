KDY: 17.8. 14:00

KDE: Zámecký park, Vratislavice ZA KOLIK: zdarma

Odpolední program je zaměřen více na rodiny s dětmi a budete si moct vyzkoušet nějakou z atrakcí, zúčastnit se soutěží nebo se v 15 hodin přijít podívat na pohádku pro nejmenší a v 16 hodin na pohádku pro větší. Pro zájemce budou v určených časech probíhat komentované prohlídky v kostele Nejsvětější Trojice, a to ve 14, 16 a 18 hodin. Do 18 hodin budete mít také volný vstup do rodného domu Ferdinanda Porsheho, který bude přístupný už od 9 hodin ráno.

Přibližně v 17:45 se můžete těšit na vystoupení kapely The Vintage Band, rock'n'roll-revivalu z Liberce. Následovat bude vystoupení populární české popové skupiny Mirai z Frýdku-Místku, která má ve sbírce ocenění z ankety Český slavík i Cenu Anděl.

Skupina vystoupí v 19:45 a předvede hodinový koncert, po kterém ji ve 21:30 vystřídá turnovský rodák, český zpěvák, skladatel, zakládající člen skupiny Ready Kirken a současný člen kapely Hrůzy, Michal Hrůza. Hrát bude hodinu a můžete se těšit na výborné hudební výkony všech hudebníků a skvělou atmosféru koncertu. Na akci bude po celou dobu k dostání občerstvení. Vstup do areálu je pro veřejnost zdarma.